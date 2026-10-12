Crecida dispar: Río Paraná está en alerta de inundación y el Paraguay no recupera su nivel normal

El impacto del fenómeno El Niño comenzó a sentirse de forma dispar en el territorio nacional. Mientras la cuenca del río Paraná registra una abrupta crecida que ya genera inundaciones en zonas ribereñas como Ayolas, Yabebyry y Cerrito, el río Paraguay permanece en niveles críticamente bajos debido a la falta de precipitaciones en la zona del Pantanal.

El ingeniero Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la gerencia de Navegación de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), explicó que la masa de lluvias se está concentrando en el sureste de la región y no en las cabeceras del río Paraguay.

“Está lloviendo mucho en la cuenca del río Paraná. No está descargando en la zona del Pantanal. Sí está descargando en la zona sureste de Paraguay, en la zona de Brasil ya, por eso es que estamos viendo de repente este fenómeno en el Paraná y, sin embargo, el río Paraguay todavía está muy lejos de niveles normales”, señaló el especialista.

Con relación al impacto en la capital, el funcionario descartó por el momento un escenario de anegamiento de gran magnitud traído por el cauce principal, estimando que para fin de año el río Paraguay ronde los 2 a 2,5 metros en la bahía de Asunción.

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“La crecida máxima está por los 9,30 metros y hoy tenemos 1,40 metros. Si el Pantanal no se recupera, difícilmente el río Paraguay llegue a 7 u 8 metros (...). Que el río Paraguay te inunde de afuera para adentro, estamos muy lejos de esos valores”, aseveró.

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Impacto en la navegabilidad y la producción

Respecto a la navegación comercial sobre el río Paraná, Martínez indicó que el incremento del agua elimina los problemas de calado y piedras en el lecho, aunque plantea nuevos desafíos operativos para los capitanes debido a la fuerza del torrente, con Yacyretá descargando a 26.000 metros cúbicos por segundo.

“No va a ser problema tu calado, sino de gobernanza de las embarcaciones porque vas a tener un río muy caudaloso. Hay que tener muchas más precauciones para no chocar contra las defensas de la represa, para poder entrar bien dentro de la esclusa”, detalló.

Finalmente, el referente de la ANNP resaltó que, si bien el mayor volumen de agua favorecerá la generación de energía hidroeléctrica en las binacionales, la prioridad inmediata se enfoca en la asistencia a los pobladores golpeados por el avance de las aguas en el departamento de Misiones.