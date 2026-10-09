San Juan Bautista: madre y sus tres hijos abandonan su casa tras inundación

Mirtha Esquivel y sus tres hijos, de 5 y 13 años, además de un recién nacido, tuvieron que abandonar su vivienda en el barrio Tres Fronteras de San Juan Bautista, Misiones, luego de que el agua ingresara a la casa a raíz del colapso del sistema de desagüe pluvial durante el intenso temporal registrado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

La mujer relató que alrededor de las 22:00 del jueves, el agua comenzó a ingresar a su vivienda y el nivel subió rápidamente debido a la intensa lluvia, por lo que tuvo que salir con sus hijos para resguardarlos de la inundación.

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“Tuve que salir de mi casa para resguardar a mis hijos, porque el agua ya estaba entrando por todas partes y nos estaba cubriendo totalmente. La inundación también afectó a mis animales domésticos, principalmente a mis pollitos, que murieron todos. Lo perdí todo”, lamentó Esquivel.

Militares activaron protocolo de asistencia a los damnificados por temporales

El comandante del Regimiento de Caballería Nº 5 Acá Verá, de la Segunda División de Caballería, con asiento en la capital de Misiones, coronel diplomado de Comando y Estado Mayor Herminio Martín Ramírez Enciso, señaló que la unidad militar activó sus protocolos de asistencia desde el inicio del temporal para responder a las necesidades de las personas afectadas.

“Desde el primer momento en que empezó el temporal, activamos nuestro protocolo de asistencia. Como bien se sabe, nadie puede detener la fuerza de la naturaleza, pero estuvimos presentes para asistir a la gente y a todas las personas afectadas”, manifestó el jefe militar.

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Ramírez Enciso también informó que un hombre de la tercera edad fue trasladado a la sanidad de la unidad militar, donde permanece bajo el cuidado de los enfermeros, debido a su edad y condición de vulnerabilidad.

El coronel agregó que cuentan con un plan de operaciones para asistir a la población ante catástrofes naturales, como inundaciones e incendios, y otras emergencias que requieran la intervención del personal militar.