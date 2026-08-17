Tras 12 años de promesas y 43 de distritación, pobladores de Dr. Bottrell vuelven a exigir accesos asfaltados

La comunidad de Dr. Bottrell, departamento de Guairá, vuelve a poner sobre la mesa un reclamo que lleva más de una década: la construcción de caminos asfaltados que permitan conectar al distrito con las ciudades vecinas y terminar con el aislamiento que sufren sus pobladores.

El proyecto vial fue presentado en junio de 2014. Desde aquella fecha, el pedido pasó por distintas instancias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero la obra todavía no fue licitada. El actual intendente, Martín Cristaldo (ANR-HC), señaló que lleva cuatro años y medio siguiendo el proyecto y que, pese a las sucesivas promesas de llamado a licitación, hasta ahora no se concretó.

“Ya fue mucho tiempo”, manifestó Cristaldo, quien recordó que inicialmente se hablaba de una licitación para febrero, posteriormente para abril y luego para julio. Sin embargo, agosto está llegando a su fin y la convocatoria todavía no se realizó.

Según el jefe comunal, actualmente el proyecto ya cuenta con presupuesto y solo resta avanzar con el proceso administrativo para su licitación. Por ello, pidió a las autoridades departamentales y nacionales que acompañen el reclamo de los pobladores.

Para Cristaldo, el asfaltado de los accesos representa una condición fundamental para el desarrollo de la localidad. Afirmó que contar con caminos de todo tiempo permitiría atraer inversiones, generar fuentes de trabajo y facilitar la salida de la producción agrícola y ganadera.

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Actualmente, la Municipalidad únicamente puede realizar trabajos paliativos en los caminos, principalmente mediante la carga de ripio y la nivelación de los tramos más deteriorados.

“Como municipio no tenemos presupuesto para hacer el asfaltado por nuestra cuenta”, explicó Cristaldo.

Señaló que la administración comunal depende de la intervención del Gobierno Nacional para concretar una obra de esta magnitud, además de la dependencia directa del MOPC para obras en rutas.

Un reclamo que comenzó en 2014

Marciano Martínez, exintendente durante cuya administración fue presentado el proyecto, recordó que el pedido de pavimentación comenzó hace 12 años. Relató que en 2014 fueron presentadas las documentaciones y el anteproyecto correspondiente ante el MOPC, situación que generó expectativas entre los pobladores.

Martínez indicó que la pavimentación es una necesidad fundamental para una comunidad que depende principalmente de la agricultura y la ganadería. Según explicó, muchos potenciales inversores desisten de instalarse en la zona debido a las dificultades para acceder al distrito.

“Estamos en una bolsa”, describió el exintendente al referirse al aislamiento de la localidad, que actualmente debe utilizar caminos de tierra para conectarse con otros municipios.

La situación se vuelve especialmente complicada durante los días de lluvia, cuando los caminos de tierra presentan dificultades para el tránsito y afectan tanto a los habitantes como al traslado de productos agrícolas y ganaderos.

Los pobladores consideran que un camino asfaltado también permitiría mejorar la conexión con otros puntos del departamento de Guairá y con el departamento de Caaguazú, facilitando el movimiento de personas y mercaderías.

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Primeras cuadras asfaltadas

El reclamo se mantiene pese a que el año pasado Dr. Bottrell recibió sus primeras cuadras de pavimentación asfáltica, principalmente en inmediaciones de la sede municipal y algunas calles principales. Sin embargo, los pobladores consideran que esa obra, aunque representa un avance para el casco urbano, no resuelve el principal problema de conectividad del distrito.

Dr. Bottrell se encuentra a unos 31 kilómetros de Villarrica, capital del departamento de Guairá, y aproximadamente a 178 kilómetros de Asunción. La localidad tiene una fuerte dependencia de la actividad agrícola y ganadera.

Los pobladores y autoridades esperan ahora que el proyecto sea finalmente incluido en un llamado a licitación y que los anuncios de los últimos meses se traduzcan en una obra concreta.