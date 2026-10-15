Caminos vecinales y puentes están intransitables en distritos de Paraguarí

Las lluvias agravaron las condiciones de los caminos vecinales y puentes en varios distritos del departamento de Paraguarí, donde los pobladores reclaman reparaciones urgentes.

En Ybycuí, los caminos vecinales de las compañías Mbokarusú y Mbocayaty Pucú requieren reparaciones urgentes.

Asimismo, en la compañía San José Boquerón, de este distrito, preocupa a los lugareños el deterioro de un puente que podría dejar aislada a la comunidad.

En Ñu’apu’amí, distrito de Mbuyapey, el camino rural está intransitable, lo que dificulta el desplazamiento de las familias y el traslado de productos agrícolas.

Los pobladores denuncian la falta de respuesta de las autoridades municipales, cuyos mandatos concluyen el próximo 3 de noviembre, y esperan que atiendan los reclamos antes de dejar sus cargos.

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Lo que dijo la intendenta de Ybycuí

Por su parte, la intendenta de Ybycuí, Cristina Servín (ANR-HC), señaló que hasta hace unos 15 días continuaban realizando trabajos de reparación de caminos, de acuerdo con las posibilidades de la Comuna.

Agregó que actualmente se encuentra abocada al cierre y entrega de su administración.

La jefa comunal afirmó que el mantenimiento de los caminos fue uno de los rubros en los que más invirtió durante sus dos años de gestión. Sin embargo, reconoció que las últimas lluvias volvieron a complicar la situación y sostuvo que espera que la próxima administración continúe con los trabajos.

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En tanto, el intendente de Mbuyapey, Luis Carlos Rojas (ANR-FR), no atendió las llamadas ni respondió los mensajes enviados para conocer su postura sobre los reclamos de los pobladores.