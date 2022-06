No cesan reclamos para reparación de caminos rurales en Carapeguá

La falta de un acceso de todo tiempo en caminos rurales de este municipio causa inconvenientes principalmente a los transportistas, que deben trasladar productos a los principales centros de comercialización. A esto se suma también que representa un peligro principalmente para los motociclistas transitar por los caminos vecinales.

Los más afectados son los lugareños ubicados en los tramos troncales; este es el caso de la compañía Cerro Pinto, donde los lugareños se quejan porque hace años que solo se mejora el camino que conduce a Cerro Pé y no reparan el acceso que conecta este distrito con la compañía Calixtro, que sale específicamente en inmediaciones del Club Mercedita.

Alfredo Almada, uno de los lugareños, manifestó que están cansados de reclamar, el intendente es quien debe ordenar los caminos vecinales, se está en emergencia vial, pero al parecer toda la “Municipalidad se encuentra en emergencia, porque no atiende los reclamos, se les escribe en la página, pero el intendente cualquier cosa dice que es persecución política”.

Almada manifestó que para los campesinos esto es falta de interés de sus autoridades que antes que buscar solución salen a justificarse. Si no cuenta con recursos o maquinarias, deben gerenciar con la Gobernación de Paraguarí, se cuenta con dos concejales departamentales, Luz Cañete, actual candidata a diputada por Añetete en Paraguarí, y Carmen Santacruz, coloradas, quienes deben gerenciar con el candidato a senador por el cartismo y actual gobernador, Juan Carlos Baruja, maquinarias para que entren a trabajar en este distrito y no solo se deben preocupar en cobrar sus salarios.

No puede ser que todos los días uno debe de denunciar en las redes sociales, la radio y los diferentes medios de prensa y ellos siguen haciendo caso omiso a los reclamos; en esta situación también están los pobladores de Cerrito Centro, Espartillar, Cerrito zona de Bajo Gauzú y otros que reclaman mejora del camino vecinal, pero no atiende.

En otras compañías, cansados porque no son escuchados en la Municipalidad, los vecinos de la compañía Potrerito de hacia la zona de Pacheco, invirtieron G. 10 millones en reparación del camino vecinal. También parte de la compañía Aguai’y estuvieron colaborando los vecinos para mejorar el camino vecinal, que les costó más de G. 2.500.000.

El presidente de la Junta Municipal, Silvino Silva (ANR), manifestó que hasta ahora el intendente no cumplió con la resolución N° 234 por la que se le solicitaba reparar el acceso de Cerrito centro y compañía Espartillar. Hasta ahora en esta emergencia vial no se sabe por qué no informa pese a que se le pide, si cuánto ya gastó de los fondos de los recursos propios y royalties.

El intendente se limitó a decir que la gente solo se queja, pero que deben entender que las comunidades son lejanas, se puede trasladar un día a 25 kilómetros y otro día a dos tres kilómetros del casco urbano. También dijo que la ciudadanía no colabora, cuando llueve igual ingresan los repartidores de mercaderías y entran y salen la gente con su vehículo y no hay trabajo que se pueda ver si no se cuida ese aspecto.