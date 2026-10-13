Nacionales
13 de octubre de 2026 - 18:09

Lluvias agravan el deterioro de caminos terraplenados en Carapeguá

Debido al mal estado de los caminos del casco urbano de Carapeguá, el camión recolector de basura quedó varado en una zona fangosa del barrio San Vicente.
Debido al mal estado de los caminos del casco urbano de Carapeguá, un camión recolector de basura quedó varado en una zona fangosa del barrio San Vicente.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Las precipitaciones dejaron intransitables varios caminos del casco urbano y las compañías. Un recolector de basura quedó atascado.

Por Emilce Ramírez
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El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete Galeano (HC).
Luciano Cañete Galeano (ANR-HC), intendente de Carapeguá.

Las intensas precipitaciones agravaron el mal estado de los caminos terraplenados del casco urbano y de las compañías de Carapeguá, departamento de Paraguarí. Durante la madrugada de este martes, un camión recolector de basura quedó atascado en la calle principal del barrio San Vicente y no pudo continuar con su recorrido.

El abandono de los caminos rurales y vecinales deja varios tramos intransitables en el casco urbano de Carapeguá.
El abandono de los caminos rurales y vecinales deja varios tramos intransitables en el casco urbano de Carapeguá.

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El vehículo permaneció varado hasta después de las 08:00 y logró reanudar la tarea de recolección de residuos. La situación evidenció las dificultades para circular por las calles de tierra, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, donde las lluvias empeoraron las condiciones de los caminos.

El camión recolector de basura de la Municipalidad de Carapeguá quedó varado en un camino vecinal abandonado del barrio San Vicente.
El camión recolector de basura de la Municipalidad de Carapeguá quedó varado en un camino vecinal abandonado del barrio San Vicente.

En los barrios San José, Virgen del Carmen, San Cayetano y María Auxiliadora también reportaron el deterioro de las calles. Los pobladores señalaron que hace años no circulan maquinarias viales de la Municipalidad por esos sectores y esperan que, antes de finalizar la actual administración municipal, se realicen al menos trabajos de reparación con arena en los tramos más intransitables.

La Municipalidad de Carapeguá lleva años sin realizar trabajos de mantenimiento en las calles deterioradas del casco urbano.
La Municipalidad de Carapeguá lleva años sin realizar trabajos de mantenimiento en las calles deterioradas del casco urbano.

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Intentamos comunicarnos con el intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR-HC), para escuchar su versión, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas.