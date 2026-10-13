Lluvias agravan el deterioro de caminos terraplenados en Carapeguá

Las intensas precipitaciones agravaron el mal estado de los caminos terraplenados del casco urbano y de las compañías de Carapeguá, departamento de Paraguarí. Durante la madrugada de este martes, un camión recolector de basura quedó atascado en la calle principal del barrio San Vicente y no pudo continuar con su recorrido.

Lea más: No cesan reclamos para reparación de caminos rurales en Carapeguá

El vehículo permaneció varado hasta después de las 08:00 y logró reanudar la tarea de recolección de residuos. La situación evidenció las dificultades para circular por las calles de tierra, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, donde las lluvias empeoraron las condiciones de los caminos.

En los barrios San José, Virgen del Carmen, San Cayetano y María Auxiliadora también reportaron el deterioro de las calles. Los pobladores señalaron que hace años no circulan maquinarias viales de la Municipalidad por esos sectores y esperan que, antes de finalizar la actual administración municipal, se realicen al menos trabajos de reparación con arena en los tramos más intransitables.

Lea más: Pobladores se quejan por caminos en mal estado del sector rural de Carapeguá

Intentamos comunicarnos con el intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR-HC), para escuchar su versión, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas.