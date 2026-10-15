Fiesta patronal de la iglesia La Encarnación de Asunción: este es el calendario de actividades

La parroquia de La Encarnación posee el título del templo más antiguo, no solo del Paraguay, sino del Río de la Plata. El templo fue fundado en el año 1539 y pasó por muchas peripecias y traslados y desde finales 1893.

La iglesia está ubicada en una de las tradicionales lomas del centro de Asunción, en el centro de la capital, en la calle Eduardo Víctor Haedo, ocupando toda la manzana de las calles 14 de Mayo, 15 de Agosto y Humaitá.

Detallan que la fiesta religiosa se celebra cada tercer domingo de octubre, por disposición de monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Durante estos días, las misas de novenario se desarrollarán a las 19:00.

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¿Cuándo será la santa misa?

Agregan que el sábado 17 de octubre se celebrará la solemne víspera con la santa misa a las 19:00 y luego una procesión de luces y antorchas por las calles del microcentro.

Desde las 21:00 tendrán un festival artístico y serenata que incluirá la participación de artistas, bailarines, músicos y poetas de la comunidad.

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A las 00:00 se rezará el Angelus Solemnemente y al finalizar, se tendrá un espectáculo de fuegos artificiales.

El domingo 18 se realizará a las 10:00 la misa cantada solemne y la procesión por las calles de la comunidad. A las 18:00 el templo parroquial albergará al conjunto Italiano Compagnia Artemis Danaza y Monica Casadei, con el Ballet “Laudato Si” en homenaje a los ochocientos años de la muerte de San Francisco de Asís.

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Durante estos días se impartirán bendiciones especiales a los trabajadores y embarazadas. La emblemática parroquia del centro de asunción tiene como actual cura párroco al padre Hugo Fernández.

Calendario de actividades

El calendario de actividades está organizado de la siguiente forma:

“Trienio del Bien Común”

Jueves 15 octubre

18:30 - Santo Rosario.

19:00 - Santa Misa.

Preside: Padre Nino, cura párroco de Cristo Rey.

Invitados: Grupo de Adoradores de la Parroquia La Encarnación, Feligreses Parroquia Cristo Rey. Instituciones Educativas (Escuelas y Colegios).

Viernes 16 octubre

18:30 - Santo Rosario.

19:00 - Santa Misa.

Preside: Pbro. Osmar Fleitas. Párroco de Santa María.

Invitados: Escuela del Diaconado Permanente. Hermandad de Nuestra Señora del Alcázar de Toledo. Instituciones Educativas (Institutos y Universidades)

20:00 - Concierto Flores a María.

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Sábado 17 octubre

18:30 - Santo Rosario.

19:00 - Santa Misa.

Invitados: Hermandad de Jesús. Ministros. Extraordinarios. Toda la Comunidad Parroquial.

20:00 - Procesión de luces y antorchas.

21:00 - Gran Serenata Popular a Nuestra Señora de la Encarnación.

00:00 - Fuegos Artificiales y Rezo Solemne del Ángelus a María Santísima.

Domingo 18 octubre

09:30 - Santo Rosario.

10:00 - Solemne Santa Misa.

11:30 - Procesión de la Imagen de Nuestra Señora de la Encarnación en torno a su comunidad.

Teléfono: 021 490 860.

Santa Misa: martes a viernes 12:00; sábados 19:00 y domingos 09:00.

Atención Secretaría Parroquial: lunes a viernes 08:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. Sábados de 8:30 a 12:00.