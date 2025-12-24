Música clásica y villancicos en la Iglesia de la Encarnación

La Iglesia de la Encarnación invita a todo el público a participar de su Tradicional Concierto de Navidad, una propuesta musical abierta a la comunidad que, con el paso de los años, se ha consolidado como un espacio de encuentro, celebración y disfrute artístico en torno a la conmemoración del nacimiento del Niño Jesús.

La cita tendrá lugar el 25 de diciembre de 2025, a las 20:00, en un marco que conjuga patrimonio, espiritualidad y música en vivo.

El programa ha sido especialmente seleccionado para acompañar la celebración navideña y propone un recorrido que combina obras del repertorio clásico con villancicos tradicionales. A lo largo del concierto se escucharán composiciones de Wolfgang Amadeus Mozart, Tomaso Albinoni y Andrew Lloyd Webber, junto a canciones alusivas al festejo navideño que evocan valores como la paz, la esperanza y la alegría, tan propios de estas fechas.

La formación musical mantiene la identidad que ha caracterizado a este concierto a lo largo del tiempo, con la participación del tradicional grupo de metales, órgano de tubos, percusión y voces acompañantes, bajo la dirección del maestro Miguel A. Santacruz, organista de la Catedral Metropolitana de la Santísima Asunción y de la propia Iglesia de la Encarnación. Su conducción artística garantiza una lectura cuidada y sensible del repertorio, pensada para realzar tanto la música como el espacio litúrgico que la acoge.

Como novedad en esta edición, el concierto incorpora un cuarteto de cuerdas, flauta traversa y un trío de voces, cuyos timbres se suman a la sonoridad habitual y enriquecen la experiencia auditiva con nuevas texturas musicales. Estas incorporaciones aportan matices y contrastes que dialogan con la acústica del templo, ampliando el horizonte expresivo del ensamble.

El conjunto de intérpretes está conformado por un destacado grupo de músicos. En las trompetas participan Vanessa Chávez y Mar Pérez, mientras que los trombones están a cargo de Fátima Abramo, Diana Quiñones y Luis Martínez. Los cornos suman las interpretaciones de Arturo Benítez, Renzo Soverina y Camila Torres, con Camilo Espínola en la tuba.

La flauta traversa estará interpretada por Iñigo Herrera, y las voces solistas corresponden a Evelyn Carreras, Yemina Cazal y Juan Ángel Monzón. La sección rítmica cuenta con la percusión de Alejandra Velázquez y Asunción Cantero, acompañadas por el piano de Matías Florentín.

El órgano de tubos y la dirección musical quedan nuevamente en manos de Miguel A. Santacruz. El cuarteto de cuerdas se completa con los violines de Horacio Viñales y María Eugenia Benítez, la viola de Federico Hidalgo y el cello de Eber Soares.

Este Concierto de Navidad propone, así, una vivencia artística y cultural donde la música se convierte en un medio de celebración y encuentro, invitando a personas de todas las edades a compartir un momento significativo a través del arte sonoro, en una fecha que convoca a la reflexión, la unión y la alegría colectiva.