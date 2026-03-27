Encarnación: nutrida agenda litúrgica de las principales iglesias de la capital de Itapúa

La Diócesis de Encarnación informó sobre la agenda de celebraciones religiosas que se desarrollarán durante la Semana Santa. Todas las comunidades eclesiales manejan una organización diferente, pero las principales son la Iglesia Catedral y el Santuario Natural de la Virgen de Itacuá.

Estos tienen un valor agregado, debido a que son objeto de un circuito de turismo religioso, muy demandado en la temporada.

Es consecuencia del crecimiento del turismo interno, principalmente en Encarnación.

Otros sitios que son altamente visitados en estas fechas son las Misiones Jesuíticas en Trinidad, Jesús y San Cosme y Damián. Las comunidades parroquiales también se preparan con una agenda de actividades en estas comunidades.

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Catedral Nuestra Señora de Encarnación

La Catedral Nuestra Señora de la Encarnación se encuentra ubicada en pleno microcentro del distrito, sobre la calle Juan León Mallorquín, entre Padre Kreusser y General Cabañas. Su construcción data del año 1928; sus baldosas fueron confeccionadas y trasladadas con el servicio ferroviario existente en Paraguay.

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En 1938 fue culminada, y hasta la actualidad conserva la misma edificación, a excepción de las maderas internas. Además, cuenta con una iluminación nocturna en la fachada exterior que da un realce imponente a la Catedral.

Este domingo 29, la bendición de ramos se realizará en el patio del Colegio San Pío X, con posterior procesión al templo y la solemne celebración de la eucaristía. Estos actos comenzarán a las 7:00 y a las 11:00. A la tarde volverán a realizar la bendición de ramos y misa a las 19:30 por tercera vez en el día, pero solamente en la explanada de la Catedral.

Para el lunes, martes y miércoles santos, habrá Vía Crucis a las 18:50 y santa misa a las 19:30. El miércoles, para las 10:00, misa crismal, con renovación de las promesas sacerdotales y consagración de los santos óleos.

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Triduo Pascual

El jueves santo, en conmemoración de la “Última Cena”, para las 7:30 está marcada el rezo de Laudes y oficio de lectura; para las 19:30 la Eucaristía “Cena del Señor”; y desde las 21:00 a las 23:00 adoración del Santísimo Sacramento, con animación de distintos grupos eclesiales, como la Legión de María, Camino Neocatecumenal, entre otros.

Entretanto, el viernes santo, de Pasión y Muerte de Jesucristo, para las 7:30, rezo de Laudes; a las 9:00, adoración al Santísimo hasta las 11:00; y las 15:00 comenzará la solemne Liturgia de la Pasión y Muerte; como cierre, para las 19:00, Vía Crucis que inicia en la Iglesia Santa Rosa y recorre la ciudad.

El sábado santo habrá rezo de Laudes a las 7:30; para las 21:00 está fijada la misa de Gloria, celebración de Liturgia de la Luz con procesión.

El domingo de Pascuas ofrecerán misas a las 9:00; a las 11:00; y a las 19:30.

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Santuario de la Virgen de Itacuá

El Santuario Natural de Itacuá, un lugar de esparcimiento y reflexión. Muchos turistas se acercan a este lugar en busca de paz y para conocer el atractivo de la gruta de la Virgen, ubicada a orillas del inmenso río Paraná. Cuenta con una parroquia donde se celebrará la Liturgia de la Semana Santa.

Este sábado 28, oficio de santa misa a las 10:00. El Domingo de Ramos, rezo de santo rosario a las 9:00, posterior bendición de ramos y santa misa a las 10:00. Posteriormente, otra misa para las 17:00.

El triduo pascual iniciará con el Jueves Santo, con santa misa y lavatorio de pies a las 16:00. El Viernes Santo, Vía Crucis y celebración de la palabra a las 15:00. El Sábado Santo, Vigilia Pascual desde las 18:00.El Domingo de Pascuas habrá santo rosario a las 9:00, santa misa a las 10:00 y a las 17:00.

El Santuario de la Virgen de Itacuá está a una distancia de 9 kilómetros desde el circuito comercial hacia el sureste de la ciudad, bordeando el río Paraná.

El trayecto toma unos 25 a 30 minutos. Desde el casco céntrico, se recomienda tomar la avenida Bernardino Caballero o la avenida Costanera, siguiendo luego por la Costanera San Isidro y la avenida hasta conectar con el Camino a Itacuá. La ruta está completamente asfaltada y señalizada.

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Actividades en las Misiones Jesuíticas de Itapúa

Turistas que visitan Encarnación tienen a pocos kilómetros importantes patrimonios de la humanidad, que son de los más visitados en estas fechas.

Desde aquí, un destino obligado es visitar estos lugares cargados de memoria y legado jesuítico que marcaron la historia de esta región, fuertemente vinculados a la religión católica que conmemora la Semana Santa.

En la Misión Jesuítica de Santísima Trinidad, el Viernes Santo, se realizará un Vía Crucis a partir de las 10:00.

En la Misión Jesuítica de Jesús de Tavarangüé, se realizará el Jueves y Viernes santos, observación de aves de 8:00 a 9:00. Para las 9:00, entrega de yerba mate y chipa para los visitantes, además de una feria de comidas típicas. Solamente para el viernes, Vía Crucis a las 17:00.

San Cosme y Damián

En la Misión Jesuítica de San Cosme y Damián, se encuentra el único templo de las reducciones que es utilizado en la actualidad como parroquia comunal. El Domingo de Ramos se desarrollará la bendición y misa a las 8:00.

El Jueves Santo habrá “Chipa Apo” a las 17:00, posterior misa a las 19:00. El viernes, Celebración de la Pasión del Señor a las 15:00 y celebración del Coro Jesuítico Municipal a las 18:00. Para el sábado, desde las 19:30, Vigilia Pascual.

Las actividades cerrarán con la misa de Resurrección, a celebrarse el domingo 5 de abril, a partir de las 8:00.