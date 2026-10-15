Nueva plataforma del IPS: mirá paso a paso cómo acceder a especialistas, estudios médicos y más

Con el objetivo de optimizar la experiencia de los usuarios y agilizar los trámites de consulta, el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó su nueva cartera de servicios, una herramienta digital pensada para centralizar y transparentar toda la oferta asistencial disponible dentro de su red sanitaria.

La plataforma reúne en un solo espacio información detallada sobre los profesionales médicos, consultorios externos, horarios de atención y estudios diagnósticos disponibles en los distintos centros de salud de la previsional a nivel nacional.

A través del sistema, los asegurados pueden filtrar las consultas de manera sencilla por hospital, especialidad médica, nombre del profesional o tipo de requerimiento.

Entre los datos clave a los que se puede acceder de forma inmediata figuran:

Especialidades disponibles en cada centro asistencial.

Días y horarios de atención de los médicos tratantes.

Disponibilidad de estudios diagnósticos y otras prestaciones médicas.

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La guía de uso

Para visitar la página, el usuario dbe ingresa a la página https://servicios.ips.gov.py/serviciosbd/ y a partir de ahí seguir los siguientes pasos:

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En la primera pantalla le aparecerá la Guía Médica, donde podrá buscar las especialidades y los médicos que atieneden en cada área.

Como primer paso debe seleccionar la pestaña de departamento.

Una vez desplegada la ventaja, tiene que buscar e indicar el departamento donde se encuentra.

Seguido, indicar la ciudad exacta donde realizará su consulta.

Luego hacer click en donde dice Centro Asistencia. Allí buscar y marcar la clínica u hospital que desea concurrir para consultar.

En donde dice Especialidades, indicar el área médica que necesita consultar.

El siguiente paso es explorar la lista de profesionales dispobibles y elegir con el que desea ser atendido.

Una vez realizado todos los pasos indicados, en la parte inferior le figurará el detalle del médico, el día y horario de atención.