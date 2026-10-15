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15 de octubre de 2026 - 15:22

Nueva plataforma del IPS: mirá paso a paso cómo acceder a especialistas, estudios médicos y más

Fila de pacientes esperando ser atendidos en la Farmacia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).
Fila de pacientes esperando ser atendidos en la Farmacia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Junavi Pereira

La nueva plataforma unificada del Instituto de Previsión Social (IPS) permite a los asegurados buscar médicos, especialidades y estudios diagnósticos por hospital, evitando traslados innecesarios y optimizando el acceso a la atención médica en todo el país.

Por Juan Massare
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Con el objetivo de optimizar la experiencia de los usuarios y agilizar los trámites de consulta, el Instituto de Previsión Social (IPS) presentó su nueva cartera de servicios, una herramienta digital pensada para centralizar y transparentar toda la oferta asistencial disponible dentro de su red sanitaria.

La plataforma reúne en un solo espacio información detallada sobre los profesionales médicos, consultorios externos, horarios de atención y estudios diagnósticos disponibles en los distintos centros de salud de la previsional a nivel nacional.

A través del sistema, los asegurados pueden filtrar las consultas de manera sencilla por hospital, especialidad médica, nombre del profesional o tipo de requerimiento.

Entre los datos clave a los que se puede acceder de forma inmediata figuran:

  • Especialidades disponibles en cada centro asistencial.
  • Días y horarios de atención de los médicos tratantes.
  • Disponibilidad de estudios diagnósticos y otras prestaciones médicas.

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La guía de uso

Para visitar la página, el usuario dbe ingresa a la página https://servicios.ips.gov.py/serviciosbd/ y a partir de ahí seguir los siguientes pasos:

En la primera pantalla le aparecerá la Guía Médica, donde podrá buscar las especialidades y los médicos que atieneden en cada área.

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Como primer paso debe seleccionar la pestaña de departamento.

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Una vez desplegada la ventaja, tiene que buscar e indicar el departamento donde se encuentra.

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Seguido, indicar la ciudad exacta donde realizará su consulta.

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Luego hacer click en donde dice Centro Asistencia. Allí buscar y marcar la clínica u hospital que desea concurrir para consultar.

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En donde dice Especialidades, indicar el área médica que necesita consultar.

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El siguiente paso es explorar la lista de profesionales dispobibles y elegir con el que desea ser atendido.

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Una vez realizado todos los pasos indicados, en la parte inferior le figurará el detalle del médico, el día y horario de atención.

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