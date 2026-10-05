IPS Campo Vía: penosa atención a pacientes, al punto de que muchos vuelven a sus casas sin ser atendidos

Una penosa atención es la que reciben a diario los asegurados en el IPS Campo Vía de Capiatá. La queja de la falta de médicos es una constante en este centro asistencial, en donde solo un médico está disponible en la guardia de la urgencia de adultos para más de 200 pacientes que acuden al lugar a diario.

Esta tarde, una asegurada contactó con ABC Color para contar la experiencia que vivieron cientos de pacientes en el pasillo de la urgencia de adultos.

Relató que por horas muchos estuvieron parados, sin ser atendidos, con molestias propias de las enfermedades por las que fueron para consultar, y que a pesar de ello no fueron atendidos.

“Es increíble cómo nos tienen. Para cobrarnos mensualmente se acuerdan, pero para poner doctores que puedan agilizar la atención se olvidan. Creo que ni les interesa”, lamentó la paciente, que prefirió mantener su nombre en el anonimato.

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Relató que muchos de los pacientes que fueron para ser atendidos regresaron a sus casas debido a que ya no podían esperar porque estaban desde el turno de la mañana. Contó, que una abuela llegó en silla de ruedas con su familiar y, al notar el triste panorama, decidió retirarse.

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Sentados en el suelo a falta de asientos

Debido a la inmensa cantidad de personas que fueron para ser atendidas y a la falta de suficientes asientos, muchos pacientes se vieron obligados a sentarse en el piso del pasillo, debilitados y desganados a causa de sus enfermedades.

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En las imágenes se puede observar la gran cantidad de pacientes que siguen esperando. Entre los pacientes están incluidas personas de la tercera edad que esperan paradas debido a la falta de asientos.

Trasladamos las quejas a la directora del IPS Campo Vía, la Dra. Alba Ramos, quien respondió que el médico que está de guardia llamó a los pacientes desde que llegó. Prometió, además, que averiguaría la situación denunciada.