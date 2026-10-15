Revitalizan la Basílica de Caacupé con miras a la festividad mariana

Avanzan los trabajos de revitalización de la Basílica Menor de la Virgen de Caacupé con miras a la festividad mariana, cuya celebración central será el próximo 8 de diciembre. El rector del santuario, presbítero Rubén Ojeda, relató que la comunidad religiosa se prepara con mucha expectativa, fe y esperanza para recibir a los miles de peregrinos que llegarán hasta la Capital Espiritual de la República.

Explicó que las obras tienen financiamiento de Itaipú Binacional y contemplan la revitalización de la explanada y las veredas, la pintura de las barandas perimetrales, el mejoramiento de la iluminación exterior y la reparación de la escalinata de acceso a la planta alta. También incluyen el reacondicionamiento del salón de confesiones, ubicado en la planta baja, entre otros trabajos.

Hasta el momento, no se cuenta con el monto total de la inversión, indicó el sacerdote. Según lo informado, el costo podría conocerse una vez que concluyan las tareas, que deben finalizar antes del inicio del novenario, es decir, el 28 de noviembre.

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Preparativos para recibir a los peregrinos

El presbítero Rubén Ojeda resaltó que desde ahora ya esperan con mucha expectativa a los fieles que llegarán hasta la Basílica para agradecer a la Virgen de Caacupé por los milagros recibidos mediante su intercesión ante su hijo Jesucristo, así como para cumplir las promesas hechas a la “madre común de los paraguayos”.

Asimismo, señaló que los preparativos se realizan junto con el Consejo Pastoral de la Basílica y los diferentes equipos de servicios voluntarios. Alrededor de 500 voluntarios se están organizando para prestar asistencia durante las festividades, destacó el sacerdote.

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El rector también indicó que, durante la primera reunión interinstitucional, las diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales se pusieron a disposición para colaborar en la atención de los miles de peregrinos que llegarán hasta el santuario.

La próxima reunión interinstitucional está prevista para el viernes 6 de noviembre, ocasión en la que se expondrán los métodos y las acciones que se ejecutarán durante el operativo.

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Lanzamiento del operativo

El lanzamiento oficial del Operativo Fiesta de Caacupé 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 09:00, en la Capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja de la Basílica santuario.

El novenario comenzará el 28 de noviembre y culminará con la festividad central del 8 de diciembre, cuando se espera una masiva concurrencia de devotos de distintos puntos del país.