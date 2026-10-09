Operativo Caacupé 2026: mejorar el sistema de limpieza, principal punto acordado

La primera reunión para la planificación del Operativo Caacupé 2026 se realizó en la mañana de este viernes en el salón municipal. Asistieron representantes de distintas instituciones que cada año realizan servicios para garantizar la atención sanitaria, la seguridad, la comunicación, el ordenamiento del tránsito, la limpieza y otros aspectos que hacen a la festividad de la Virgen de Caacupé.

El novenario en honor de la Virgencita de Caacupé, patrona del Paraguay, comenzará el 28 de noviembre y la fiesta se desarrollará el 8 de diciembre. Durante la festividad, miles de católicos marianos del país y del extranjero llegan a la Basílica Santuario, donde se venera la figura de la advocación mariana.

El obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, resaltó la necesidad de evitar la acumulación de basura, una situación que se observó durante la festividad del año pasado.

Pidió impulsar una campaña de concienciación efectiva que contribuya a mantener limpia la ciudad durante los días de mayor movimiento de visitantes y peregrinos.

Intendentes se comprometen a reforzar la recolección de basura durante la festividad

El intendente saliente, Diego Riveros (PLRA), recordó que durante su administración se procuró brindar las mejores condiciones posibles para recibir a los fieles, incluso en circunstancias excepcionales, como durante la pandemia del COVID-19, cuando se dispuso la cuarentena.

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“Siempre hicimos todo como se debe y estamos seguros de que esta no será la excepción”, expresó.

En cuanto al servicio de limpieza, señaló que el equipo municipal trabajará para reforzar las tareas de recolección de residuos durante la celebración.

El intendente electo, Víctor Zárate (PLRA), destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para corregir las dificultades y mejorar los servicios.

El rector de la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, presbítero Rubén Ojeda, también coincidió en la necesidad de fortalecer el sistema de recolección de residuos, especialmente en la zona de la explanada, atendiendo a la gran cantidad de personas que llegan a la ciudad durante las jornadas centrales.

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Próxima reunión

Los representantes de las instituciones involucradas en las áreas de salud, tránsito y seguridad acordaron continuar con la coordinación de los trabajos en un nuevo encuentro previsto para el próximo 6 de noviembre.

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