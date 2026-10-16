Corte Suprema denuncia amenazas contra sus sedes, al igual que la UNA

Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el correo electrónico con amenazas fue recibido en la Secretaría General. Tras el hecho, la institución presentó una denuncia ante el Fiscalía e intensificó las medidas preventivas de seguridad.

El personal encargado de la seguridad institucional reforzó las tareas de verificación y supervisión para proteger a magistrados, funcionarios, profesionales del derecho y ciudadanos que acuden a las dependencias judiciales.

La Corte Suprema informó que cualquier disposición que pudiera afectar el desarrollo de las actividades judiciales y la atención a la ciudadanía será comunicada a través de los canales oficiales del Poder Judicial.

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UNA suspende actividades por seguridad

La misma situación se dio en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que confirmó confirmó la suspensión preventiva de actividades ante “riesgos de la seguridad institucional”.

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Más temprano, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (Ceduna) había difundido un comunicado en el que advertía sobre una amenaza de ataque armado y con explosivos.

En horas de la tarde, la Policía Nacional descartó la existencia de explosivos en sede de la Universidad Nacional.