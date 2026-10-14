CDE: suman 650 las familias afectadas por las inundaciones y el Paraná roza los 121 metros

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en Ciudad del Este y alrededores siguen sumando damnificados en distintos puntos de Alto Paraná, principalmente en la capital departamental. Las precipitaciones aumentaron considerablemente el caudal de ríos y arroyos, lo que provocó inundaciones en varias zonas.

Los reportes de la Municipalidad de Ciudad del Este de este miércoles indican que 650 familias fueron afectadas por las inundaciones en distintos sectores de la ciudad. Desde la comuna se realizan operativos de distribución de alimentos, entrega de carpas y toldos, apoyo para traslados y funcionamiento de nueve ollas populares.

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Los equipos municipales trabajan las 24 horas para asistir a las familias afectadas, con presencia permanente en las zonas vulnerables. Los funcionarios colaboran en la evacuación y el traslado de personas, muebles, electrodomésticos y otros enseres, además de distribuir alimentos, entregar elementos de resguardo y realizar otras tareas necesarias para responder a la emergencia.

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La asistencia alimentaria contempla la entrega de desayunos y meriendas, además de insumos para la preparación del almuerzo y la cena. A través de la Planta Procesadora de Alimentos, se producen 300 kilos de galletas por día, mientras que las nueve ollas populares contribuyen a garantizar la alimentación de las familias afectadas.

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También se entregan carpas y toldos para brindar resguardo a las personas damnificadas, y se presta apoyo para el traslado de muebles y enseres de las familias que necesitan evacuar sus viviendas ante el avance de las aguas.

El reporte detallado de las zonas afectadas incluye los siguientes sectores: San Rafael, con 200 familias; Remansito, con 60; Santa Ana, con 80; los kilómetros 8 y 9 Monday, con 80; y el barrio Che La Reina y el asentamiento Belén, con 230 familias.

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La asistencia es coordinada mediante una comisión interinstitucional integrada por la Municipalidad de Ciudad del Este, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la 3ª División de Infantería, el Área Naval del Este, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja Paraguaya e Itaipú Binacional, además de otras dependencias y organismos de apoyo.

Rrío Paraná alcanza niveles históricos, según los reportes de Itaipú

El río Paraná registra actualmente niveles extraordinarios de crecida. El reporte de este miércoles indica que la cota en la estación hidrométrica del Puente de la Amistad llegó a 120,99 metros sobre el nivel del mar (msnm), con posibilidad de alcanzar un máximo de 121,39 metros.

Para mañana, jueves, se prevé una cota máxima de 121,59 metros y una mínima de 121,35 metros, por lo que el nivel del río se mantendría en la franja de inundaciones moderadas.

Las precipitaciones también llevaron a Itaipú a abrir el segundo canal, el central, del vertedero el martes. La apertura responde a los procedimientos operativos de la central hidroeléctrica, que establecen cuáles canales deben utilizarse según el caudal que necesita ser evacuado, con el objetivo de garantizar una operación segura y controlada.

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La apertura del canal, por sí sola, no agrava la situación de inundación de las comunidades. El impacto está relacionado con el aumento del caudal vertido, que no registró una variación significativa. El volumen pasó de 10.500 metros cúbicos por segundo (m³/s), a las 11:00, a 11.300 m³/s, a las 12:00, lo que representa un incremento de 800.000 litros por segundo.

El ingeniero Paulo Zanelli, coordinador de la Comisión Especial de Crecidas de Itaipú, destacó que esta no es la primera vez que Foz de Iguazú y Ciudad del Este enfrentan crecidas.

“Las mayores crecidas históricas registradas en la región ocurrieron en 1992, 1983 y 2014, en ese orden”, señaló.

Río Paraná bajó más de 12 metros en la zona del puente de la Amistad

Los niveles actuales del río Paraná contrastan con los mínimos históricos registrados hace seis años. En abril de 2020, el río llegó a una cota de 92,76 metros, es decir, unos 28 metros por debajo del nivel actual.

La cota normal del río Paraná en la zona del Puente de la Amistad ronda los 105,59 metros sobre el nivel del mar.