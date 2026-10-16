Itauguá celebra el Día Nacional del Ñandutí con feria artesanal y espectáculos

La ciudad de Itauguá se prepara para celebrar el Día Nacional del Ñandutí con dos jornadas de actividades culturales y artísticas en el Paseo Guaraní. La programación comenzará mañana sábado 17 de octubre, a las 11:00, con la apertura de la Feria Artesanal de Ñandutí, que continuará el domingo 18, en el mismo horario y lugar.

La propuesta busca poner en valor el tradicional encaje de ñandutí, una de las expresiones más representativas de la artesanía paraguaya y un símbolo de la identidad cultural de Itauguá. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer la feria y conocer los trabajos de artesanos dedicados a la elaboración este tejido.

El domingo, las actividades comenzarán a las 11:00 con la feria artesanal. A las 14:00 se realizará el Concurso Infantil Juvenil de Ñandutí, mientras que a las 16:00 está prevista la presentación de Reliquias Vivientes.

La programación continuará a las 18:00 con la elección de Miss Ñandutí 2026 y, posteriormente, a las 19:30, se desarrollará la Peña del Ñandutí, con actuaciones de artistas y agrupaciones musicales.

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Entre los artistas y elencos anunciados figuran el Ensamble de Fuelles del Conservatorio Nacional de Música, filial Itauguá; el Conservatorio de Música Víctor Allou (COMÚVA), de Itauguá; el grupo Ñandutí Folk; y la academia de danza Jhoana Guerrero.

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También participarán Uriel, conocido como el Pequeño Gigante, y la Orquesta Jean Martín Fabre, de la Divina Providencia de San Lorenzo, bajo la dirección artística del profesor Jaime Castillo, entre otros artistas.

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La jornada inaugural de mañana sábado contará con la participación de representantes de los profesores del Taller Municipal de Guitarra Popular, durante la apertura de la exposición artesanal.

La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Itauguá, el Gobierno del Paraguay, a través del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), y el Paseo Guaraní.