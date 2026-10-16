Llaman a concurso público para cubrir casi 500 vacancias en el Estado: todo lo que debés saber

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Migraciones abrieron un concurso público para incorporar a 468 nuevos funcionarios en todo el país. Las postulaciones buscan cubrir cerca de 500 vacancias con remuneraciones competitivas.

María Paz Domínguez, jefa del Departamento de Selección y Evaluación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dio los detalles del proceso de entrega de carpetas se realiza de manera presencial en las oficinas de Gobierno, específicamente en la Torre 4, piso 2. Las instituciones reciben a los interesados desde las 7:00 hasta las 15:00.

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La recepción de documentos continuará habilitada hasta el próximo 21 de octubre. Las autoridades recomiendan acudir con anticipación para completar el trámite sin contratiempos.

“Estamos en el día dos de este proceso de postulación al concurso público de ingreso para empleados públicos. Estamos recepcionando por un total de cinco días hábiles las carpetas de todos los interesados”, señaló Domínguez.

Puestos disponibles y perfiles requeridos

El llamado contempla un total de 405 vacancias distribuidas en 38 puestos de trabajo diferentes. Las ofertas se dividen principalmente entre las categorías de profesionales junior y asistentes.

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El nivel profesional exige la presentación del título universitario registrado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). En tanto, el nivel de asistente está abierto tanto para bachilleres culminados como para universitarios con constancia de estudios.

Los perfiles solicitados abarcan áreas estratégicas como talento humano, comunicación institucional y transparencia. No obstante, la mayor cantidad de vacantes se concentra en los puestos de ingresos tributarios para Asunción y diversas localidades del interior.

“Las vacancias en donde tenemos más puestos, sería el profesional de ingresos tributarios y el asistente de ingresos tributarios, que sería para áreas misionales ya de la localidad, las diferentes localidades del país y también aquí de Asunción”, explicó la jefa de departamento.

Requisitos, postulación y salarios

Los postulantes deben consultar los perfiles y descargar los formularios oficiales a través de la plataforma Paraguay Concursa. El legajo básico requiere:

Cédula de identidad.

Constancias académicas.

Certificados de trabajos anteriores.

Constancias de cursos realizados.

Los sueldos varían según la categoría del puesto al que se aspire dentro de la institución. Además del salario base, los seleccionados accederán a los beneficios adicionales que otorga la entidad estatal.

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“Estamos ofreciendo niveles de profesionales de 6.000.000 de guaraníes, más los beneficios que ofrece la DNIT, como también para asistentes de 4.500.000. Es por eso que también los requisitos en esta oportunidad no están dirigidos a un primer empleo, sino que también a personas que tengan un poco de experiencia”, concluyó.