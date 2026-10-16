Médicos del IPS protestan por salarios dignos y advierten sobre una posible huelga general

Médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron este viernes frente a la sede de la Caja Central, ubicada en Constitución y Herrera, para protestar contra la precariedad laboral y exigir la actualización de sus haberes, un reclamo que se mantiene postergado desde hace más de 15 años.

En medio del descontento, los profesionales se declararon en asamblea permanente y advirtieron sobre la inminente posibilidad de convocar a una huelga general que paralizaría los servicios de salud a nivel nacional.

El detonante de la manifestación fue el rechazo categórico de la Asociación Médica del IPS a la oferta salarial propuesta por la institución de 3.800.000 guaraníes para los nuevos profesionales nombrados en el concurso público previsto para los próximos días.

La titular del gremio calificó dicha cifra como una falta de respeto al trabajo médico. “Es un atropello, es indignante, que propongan que una persona, un trabajador pase a ganar un salario menor al que está percibiendo”, denunció con firmeza la doctora Karina Fernández, presidenta de la Asociación Médica del IPS.

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Según señalaron los manifestantes, estas desfavorables condiciones salariales están provocando que numerosos profesionales renuncien a la previsional, un fenómeno que repercute directamente en la calidad del servicio y genera una sobrecarga insostenible en los consultorios.

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“No podemos permitir el salario miserable que nos quieren ofrecer ahora, no podemos aceptar que nos manoseen y que perdamos nuestra dignidad como trabajadores”, remarcó Fernández.

Asimismo, la representante gremial cuestionó con dureza las intenciones del IPS de contratar servicios privados para cubrir la demanda médica, señalando que la institución sí cuenta con presupuesto cuando se trata de derivar fondos al sector externo.

“Si hay dinero para eso, quiere decir que hay dinero para nosotros, los profesionales que venimos mojando la camiseta en la institución hace años”, criticó la médica.

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Exigen un escalafón salarial ordenado

Desde la Asociación Médica explicaron que han presentado formalmente a las autoridades de la institución una propuesta de aumento salarial gradual y ordenado, estructurado con base en un escalafón profesional debidamente analizado.

Sin embargo, ante la falta de respuestas satisfactorias, advierten que no dudarán en endurecer las medidas de fuerza. “Si no hacen caso a nuestro pedido, a nuestro justo reclamo, estamos en Asamblea permanente y hay mucha intención de ir a una Huelga General si hace falta”, concluyó Fernández.