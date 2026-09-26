Sindicatos advierten atropello a derechos y buscan unidad ante políticas del Gobierno

Dirigentes de las principales centrales obreras del país se congregaron en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) para avanzar hacia un Congreso Unitario. La actividad contó con el acompañamiento de representantes de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), en el marco de una agenda orientada a transmitir a nivel internacional los riesgos que enfrenta el sector laboral bajo la administración actual.

Ramón Ávalos, presidente de la CNT y coordinador de la Mesa de Unidad Sindical, explicó que el encuentro busca alertar sobre el deterioro de las instituciones democráticas y el impacto de las recientes decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo sobre la clase trabajadora.

Precarización, retroceso democrático y servicios públicos

Ávalos señaló que la principal preocupación del sector radica en la orientación de las políticas públicas y la modificación de leyes laborales. “Lo que buscamos es fortalecer el movimiento sindical paraguayo, de transmitir un poco las preocupaciones a nivel nacional a lo internacional (...) ante este gobierno que estamos teniendo y sobre todo la pérdida de la democracia misma y la pérdida de los derechos de los trabajadores con esta actitud que toma desde el Parlamento hasta la Presidencia de la República”, afirmó.

El titular de la CNT advirtió además sobre intenciones de privatización y el deterioro en la atención pública: “Hoy día, como ejemplo nada más, lo que nosotros estamos discutiendo hace un buen tiempo y hoy día se está volviendo realidad, es justamente el peligro energético que hoy día están queriendo, entre paréntesis y entre líneas, es privatizar la ANDE. (...) Está también la educación misma, la salud sobre todo”.

Asimismo, Ávalos remarcó la importancia de superar la fragmentación gremial: “Debemos nosotros como movimiento sindical hacer un mea culpa con respecto a esto de que estamos atomizados y debemos buscar el camino que nos una”.

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Preocupación por la crisis y fondos del IPS

Por su parte, René Alonso, referente del Sindicato Auténtico de Funcionarios del IPS, expuso la crisis operativa y financiera por la que atraviesa la previsional, caracterizada por la escasez de insumos médicos y la falta de sanciones a supuestos hechos de corrupción pasados.

“En el IPS estamos preocupados por la situación que estamos atravesando (...) La falta de plata, la falta de remedios, medicamentos. Todo medicamento que llega en el IPS termina en el acto (...) Además, sabemos la gente que llevó mucha plata y ahora no vemos los resultados, no vemos todavía que cierta persona o el que robó supuestamente la plata esté preso o que se recupere nuestra plata”, remarcó Alonso.

Respecto a la colocación financiera de los fondos jubilatorios en el sistema bancario, Alonso expresó el temor de la dirigencia ante una eventual inestabilidad del sector financiero que ponga en riesgo los recursos a futuro: “Tenemos miedo que suceda lo que sucedió hace 20 años atrás, que los bancos quiebren. ¿Qué va a pasar de los asegurados? (...) Algo urgente se tiene que hacer para poder resguardar el dinero de los asegurados, porque siempre se tiene en la mira el dinero de los asegurados”, concluyó.

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