Bioquímicos y farmacéuticos IPS exigen salarios dignos y protestan contra la precariedad laboral

Este miércoles 14 de octubre, desde las 07:30 de la mañana, frente a la Caja del Instituto de Previsión Social (IPS), se vivió una importante movilización de bioquímicos y químicos farmacéuticos reclamando un salario digno y mejores condiciones de trabajo que garanticen una atención de calidad para todos los asegurados.

Según representantes del Sindicato de Bioquímicos y Químicos Farmacéuticos del IPS (SINPROQUIPS), esta situación afecta directamente a 1.206 profesionales en todo el país, de los cuales la mitad trabaja bajo la modalidad de contratados. Desde el sindicato explican que esta precariedad se arrastra desde hace más de una década, por lo que ante una falta de respuestas motivó a los trabajadores a salir a la calle para exigir cambios urgentes.

En este sentido, buscan establecer mesas de diálogo estratégicas y advierten que no planean retroceder hasta ver garantías reales de que sus derechos laborales serán respetados y recompensados.

Catorce años sin aumentos y sueldos que no alcanzan, denuncian

La Dra. María Arce, representante del gremio señaló que uno de los reclamos más urgentes es la falta de actualización salarial, un problema que golpea a los trabajadores desde hace más de catorce años.

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“Hace más de 14 años no tenemos un reajuste salarial. Nuestro sueldo quedó por debajo de todo, entonces hoy queremos pedir ese dinero en tiempo y estamos pidiéndole al presidente que hoy se nos adecúe a la del Ministerio de Salud, que son en tres escalas: 21 horas, 15 horas y 12 horas, según la antigüedad de cada funcionario. Esa es nuestra petición de hoy”, afirmó.

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En este sentido, señaló que el porcentaje y en dinero sería un 70 u 80% es lo que nos deberían reajustar al día de hoy. Como sabemos que eso es más o menos imposible, estamos pidiendo entonces esa adecuación en carga horaria, explicó Arce.

Contratos eternos y pocos lugares para la estabilidad

Por otro lado, señala que el problema de la falta de nombramientos es otra de las grandes preocupaciones del sector. Muchos profesionales llevan años prestando servicios bajo contratos temporales, sin la seguridad laboral que se merecen.

“Hoy en día, un contratado cobra 4 millones de guaraníes. Con todos los descuentos nos queda 3.600.000 y, aparte, con el tema de los nombramientos hay colegas que están cobrando eso hace más de 10 años. Hoy tenemos compañeros que tienen 10 años de antigüedad con contrato temporal, 9 años, 8 años, y hoy en el concurso de desprecarización de esta etapa nos dieron 18 lugares, 18 lugares para compañeros que están esperanzados en llegar a ser nombrados. ¿Qué implica ser nombrado? Una estabilidad que hoy día ellos no están teniendo", afirmó la Dra. Arce.

En el último concurso de desprecarización, el gremio recibió apenas 18 lugares de nombramiento, una cifra que consideran insuficiente frente a la gran cantidad de contratados antiguos. Afirman que, en comparación con otros sectores de la salud, han sido los más castigados en los procesos de formalización.

“Estamos decididos a no parar”: Profesionales exigen instalar mesa de diálogo

La Dra. Jennifer Stanley, por su parte indicó que pese al malestar por las condiciones actuales, mantienen las esperanzas ante la posibilidad de una reunión con el actual presidente del IPS ya conoce de cerca sus reclamos, lo que abre una puerta al entendimiento.

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“Estamos decididos a no parar. Tenemos muchísima esperanza con la gestión del nuevo presidente, él ya conoce nuestra causa. Queremos una mesa de trabajo y de acuerdo a eso seguir avanzando para garantizar la reivindicación de todo el gremio”, señaló.

Por último, afirmó que dependiendo de los resultados que surjan de estas conversaciones, el gremio decidirá los siguientes pasos a seguir.