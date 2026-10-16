¿Nuevo cardenal en Paraguay? Esto responde monseñor Ricardo Valenzuela

En comunicación con ABC Color, monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, habló con respecto a las versiones que se registraron sobre su posible nombramiento como cardenal y añadió que se trata de información sin confirmación oficial.

“De momento absolutamente no hay nada, nada oficial, ni siquiera alguna comunicación, ni un prepárese, nada de eso”, mencionó al señalar que hasta el momento solo se tratan de simples rumores.

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Asimismo, expresó que este tipo de noticias suele surgir de forma repentina en los medios y redes sociales, por lo que pidió prudencia a la ciudadanía: “Hay que ser cauteloso en ese sentido”, indicó.

En este sentido, ratificó que la decisión sobre estas dignidades eclesiásticas recae únicamente en la máxima autoridad de la Iglesia Católica: “Nuestra consigna es obedecer al Papa”, afirmó.

La elección de un cardenal: “Es una atribución exclusiva del Santo Padre”

Por otro lado, el obispo enfatizó que la designación de un cardenal responde a distintos motivos según la voluntad del pontífice.

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“La decisión para que se nombre un cardenal es una atribución exclusiva del Santo Padre”, aseveró.

Señaló que algunas designaciones corresponden a sedes episcopales consideradas tradicionalmente cardenalicias, donde el obispo en funciones suele recibir el nombramiento. En otros casos, funciona como un reconocimiento a una larga trayectoria de servicio pastoral.

Finalmente, indicó que el Papa también puede elegir directamente a una figura por motivos especiales de afinidad o colaboración en su misión global: “El Santo Padre elige por alguna razón especial que él cree que le puede ser de mucha ayuda”, refirió.

Iglesia llama a la paz ante escenario de tensión en el sector político

Ante el escenario político nacional y los conflictos entre autoridades, el obispo instó a priorizar el “Bien Común” fundamentado en valores sociales: “La justicia y la paz son elementos fundamentales para levantar cualquier nación”.

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Advirtió que la falta de equidad genera un clima de tensión que afecta profundamente a la convivencia cotidiana en el país: “Si hay paz es porque hay justicia y si no hay justicia es porque no hay paz”, dijo.

Por último, manifestó su profunda preocupación por el incremento de la agresión social que deriva en tragedias familiares y de género: “Hay mucha violencia que preocupa... la indiferencia luego produce la intolerancia y la intolerancia ya lleva entonces a agresión física, violencia y muerte”, concluyó.