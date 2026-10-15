Video: esta es la crónica de un quiebre anunciado en el oficialismo

Pese a negaciones previas, incluso por parte del presidente Santiago Peña, quien el 9 de septiembre pasado había asegurado que no existe “ningún quiebre” con Horacio Cartes, eso pudo haber cambiado solamente unos días después.
Fue el 15 de septiembre, hace un mes, que Cartes se adelantó a la decisión que en teoría tenía que tomar el vicepresidente Pedro Alliana, sobre quién lo iba a acompañar en la chapa presidencial para las elecciones del 2028.
Ese día, Cartes anunciaba que el ministro Juan Carlos Baruja sería el candidato a la vicepresidencia por parte de Honor Colorado y desde eso, la fisura, que probablemente ya se había iniciado mucho antes, empezó a hacerse cada vez más visible.
Al día siguiente, Cartes y Alliana mantuvieron una reunión y en eso, el segundo del Ejecutivo reafirmó que no aceptaría imposiciones respecto a quién será su dupla de caras a las elecciones generales 2028. “Si digo que el encuentro terminó 100% bien, voy a mentir”, había declarado.
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Los paños fríos a la crisis
En un intento poner “paños fríos”, referentes de Honor Colorado, entre ellos el propio Baruja, afirmaron que el “anuncio” de Cartes se trató solo de una expresión de “deseo” y no así de una imposición.
El presidente Peña, por su parte, dijo estar en contra de las divisiones y e incluso reafirmaba la precandidatura de Alliana a la presidencia por parte de Honor Colorado.
El mismo discurso seguía hasta después de las elecciones municipales y la derrota del candidato oficialista Camilo Pérez, ya que en un escenario que se veía cada vez más crispado, Peña seguía sosteniendo que no tenía razón alguna para pelearse con Cartes.
Este mes, pese a varios rumores y comentarios, finalmente este martes 13 de octubre se registró lo que sería el resquebrajamiento definitivo entre Cartes y Alliana, ya que el expresidente de la República le confirmó a su correligionario que fue desplazado como precandidato oficialista. En medio de esto, otro “viejo amigo” apareció para una reunión con Cartes: su colega Mario Abdo Benítez.
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