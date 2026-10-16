Pablo Benegas: restricciones por acoso en paralelo con su prisión preventiva

“Temo por mi integridad física, me encuentro profundamente perturbada psicológicamente por su constante acoso y amenazas”, relata la joven de 24 años que acudió ante la Fiscalía para denunciar el cantante Pablo Benegas Masi el pasado miércoles 14 de octubre.

En su presentación, la compareciente explica que le conoce a Benegas desde los 17 años y que si bien desde un principio él expresó “intenciones románticas”, ella siempre dejó en claro que no tenía interés de tener ningún tipo de relación con el mismo.

“Yo nunca tuve ningún tipo de relación romántica ni sentimental, nunca hablamos en ningún tono más que amistoso, desde que tengo 17 él ya me ha expresado intenciones románticas, en ese entonces el señor no me había faltado al respeto ni actuado de forma irracional ante mi negativa, el contacto con él fue intermitente a lo largo de los años, las veces que nos encontramos en persona fueron contadas” explicó, tras comentar que reside en el interior.

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No obstante la negativa de la joven, la denuncia revela que esto no fue impedimento para que Benegas persistiera en su propósito, primero de manera intermitente, pero últimamente más seguido.

“Desde enero del 2025 estoy siendo acosada por el señor Pablo Benegas, no me deja de llamar y acosar desde distintos números, en cualquier horario ya sea madrugada o no, sus llamadas son altamente perturbadoras, al fin y al cabo siempre termino colgando la llamada”, relató la afectada.

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Denuncia habla de comportamiento “obsesivo y fijación enferma”

La gota que colmó el vaso se produjo el 8 de octubre pasado, cuando Benegas envió audio a la madre de la afectada, en el que, según la denuncia, “denota un comportamiento obsesivo y una fijación enferma” hacia la joven.

“El jueves 8 de octubre se volvió insostenible, le escribió a mi mamá, le llamó, quería saber a toda costa donde vivo y donde trabajo, porque quiere presentarse en mi lugar de trabajo. Mi mamá colgó esa llamada, por lo que le envió un audio de cinco minutos para que me haga escuchar, por ese audio yo decidí tomar cartas en el asunto y presentar la denuncia. El audio está en inglés y el contenido denota un comportamiento obsesivo y una fijación enferma hacia mi persona, y una total falta de respeto hacia mi falta de consentimiento para que siga intentado acercarse a mí”, reveló.

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El perturbador audio de Pablo Benegas que motivó la denuncia de la afectada

La denunciante resalta la airada reacción de Benegas ante su rechazo y, por sobre todo, la advertencia de que “no sabe que está mal” con ella para rechazarlo, pero que “él me va a arreglar y que me promete que me va a ver muy pronto”.

“Este señor tiene delirios de que es su derecho divino otorgado por Dios; en tener acceso a mi persona, y se denota comportamiento iracundo hacia mi rechazo, teniendo en cuenta su naturaleza impulsiva e irracional. Manifiesto mi deseo de nunca más volver a verle, ni que se acerque ni comunique conmigo o con mis familiares, para la salvaguarda de nuestra integridad física y psicológica”, agregó.

Atemorizada por su integridad física y la de su familia, en atención a que Benegas ya no se encontraba en la cárcel y podría cumplir con su advertencia, la afectada realizó la denuncia correspondiente ante la División de Hechos Punibles contra la Propiedad de las Personas y Hechos Conexos.

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La investigación del caso quedó a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, de la Fiscalía Barrial N° 8 quien comunicó los hechos al juzgado de Paz de la Recoleta, para la adopción de las medidas de protección que correspondan.

“Me encuentro profundamente ansiosa en mi día a día y actividades, teniendo que tomar medidas extras para no estar sola o cambiar mis actividades por miedo a lo que este señor pueda hacer, esto debido a que me enteré que él ya no se encuentra en la cárcel y que efectivamente esta libre para cumplir con su intención de acercarse a mí personalmente”, explicó la afectada.

Las restricciones dispuestas por el Juzgado de Paz de la Recoleta

Ante los hechos relatados, el pasado jueves 15 la jueza de Paz Maria Bethania Mendieta de Prette dio inicio al procedimiento especial de protección en el marco de la Ley N° 5777/16 y, a través del auto interlocutorio (AI) N° 1.945, dispuso las siguientes medidas de protección:

Prohibición de acercamiento al domicilio de la denunciante ubicado en (...) la ciudad de Asunción a una distancia de 500 metros de radio , así como en otros lugares por dónde se encuentre la denunciante.

Prohibición de molestar, amenazar y lanzar todo tipo de improperios a la denunciante, ya sea personalmente o a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos, internet, WhatsApp, redes sociales y cualquier otro medio de comunicación, o por interpósita persona.

Prohibición de amenazar, intimidar, hostigar, humillar o ejercer cualquier tipo de violencia verbal y psicológica.



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Arresto domiciliario quedó sin efecto y desde hoy Benegas vuelve a la cárcel

A pedido de la fiscala Claudia Aguilera, quien tuvo a su cargo el proceso penal que derivó en la condena a Pablo Benegas a 12 años de pena privativa de libertad por abuso sexual y pornografía infantil, el Tribunal de Sentencia que condenó al cantante convocó a las partes para una audiencia de revisión de medidas realizada hoy.

Por unanimidad, el Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Ortiz y Rossana Maldonado destacaron la gravedad de los hechos denunciados y comunicaron su decisión de revocar el arresto domiciliario otorgado a Benegas el 2 de julio pasado.

El AI N° 1.204 del Tribunal de Sentencia Permanente N° 5 establece que Benegas deberá cumplir prisión preventiva en el centro penitenciario que determine el Ministerio de Justicia.