Condena unánime a 12 años de cárcel para Pablo Benegas

El Tribunal de Sentencias, presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Juan Ortiz y Rossana Maldonado, por decisión unánime condenó a 12 años de prisión al músico Pablo Gabriel Benegas Masi, declarado culpable de la comisión de los hechos de abuso sexual en niños y pornografía infantil.

El Ministerio Público, representado por la fiscala Claudia Aguilera, al momento de presentar sus alegatos finales, solicitó la pena de 16 años de encierro para el artista. Por su parte, la defensa de Benegas, ejercida por Guillermo Duarte Cacavelos, peticionó la aplicación de la pena mínima, consistente en 4 años de cácel.

Hechos atribuidos a Pablo Benegas

De acuerdo con los antecedentes de la causa, los hechos que derivaron en el juicio que hoy culminó con condena, se registraron entre el 9 y 10 de noviembre de 2023, en el domicilio del cantante y resultaron víctimas dos hermanas, una de 11 y otra de 16 años, que estaban en estado de vulnerabilidad.

Este proceso inició a partir de una denuncia hecha el 10 de noviembre de 2023 por personal de blanco del Hospital General Barrio Obrero, donde las niñas quedaron internadas. Según la acusación, Benegas invitó a las niñas a almorzar. Una vez en su casa, las hermanas fueron dopadas y, en ese estado, filmadas en sus partes íntimas, según la acusación.

“Luego de muchas testificales, documentales y pericias, para el Ministerio Público ha quedado probado y de hecho, el Ministerio Público se mantuvo en los cuatro hechos punibles que fueron acusados al señor Benegas respecto a dos niñas, pero muchos datos no puedo dar porque son menores de edad, por la reserva propia de la ley, pero sí, para el Ministerio Público hay una responsabilidad de parte de él”, explicó Aguilera.

“Lo que puedo mencionar es que se probó que las dos niñas estaban en la casa de él, ubicadas sobre la calle Colón, que padecieron actos sexuales en ese lugar y que también fueron filmadas y hasta ahí es lo que puedo decir”, agregó la agente fiscal.

“Fue en una sola ocasión, pero en dos días, en el curso de un día, desde el mediodía hasta el otro día a la tarde”, precisó la fiscala.

Benegas aprovechó vulnerabilidad de niñas

La presidenta del tribunal Lourdes Garcete, explicó que se probó en juicio que los hechos ocurrieron. Añadió, sobre la niña de 15 años, hermana de la víctima, que en su caso no se puede hablar de abuso sexual en niños, ya que el Código Penal establece que el hecho se tipifica cuando es cometido en menores de 14 años.

En otro momento, subrayó que Pablo Benegas aprovechó la situación de vulnerabilidad de las niñas, las llevó hasta su casa el 9 de noviembre, alrededor del mediodía, las hermanas se ducharon, el acusado les dio de comer y obligó a la mayor a ponerse una vestimenta de connotación sexual, alegando que esto le excitaba.

En el caso de la niña de 11 años, para el tribunal quedó probado que Pablo Benegas le exigió en tres ocasiones que se ponga una vestimenta de colegiala, pero la misma se negó a cambiarse.

Posteriormente el músico aprovechó que ambas niñas se durmieron, le cambió la ropa a la niña de 11 años, la acostó en el sofá con la ropa levantada y le filmó sus partes íntimas, acercando la cámara de su celular, según lo detallado por el tribunal, el pasado 9 de octubre, cuando Benegas fue declarado culpable.