Personal libera llamadas telefónicas para afectados por inundaciones del Paraná y Acaraymí

Las inundaciones recientes en la zona sur y este del país han dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad.

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Ante este escenario crítico, Personal lanzó un paquete de asistencia que incluye la liberación de llamadas telefónicas por un periodo de 15 días para los usuarios afectados en Ayolas y diversos barrios ribereños de Ciudad del Este, tales como San Rafael, San Agustín, Remansito, 23 de Octubre, Che La Reina, Km 9 Acaray, Santa Ana, San Roque, Fátima y San José.

Asimismo, la iniciativa contempla la instalación de puntos de conectividad con servicio de internet gratuito en los diferentes centros de acogida y albergues habilitados temporalmente para los evacuados. De este modo, los afectados podrán coordinar la asistencia humanitaria y mantenerse en contacto con sus seres queridos sin contratiempos económicos.

Desde Personal señalaron: “Ante la gravedad de la situación climática, y con el firme compromiso de mantener a la población conectada, implementamos estas medidas excepcionales de apoyo”.

Además, la compañía destacó el esfuerzo operativo en terreno: “Nuestros equipos técnicos se encuentran desplegados en las zonas afectadas, trabajando de forma ininterrumpida para resguardar la infraestructura, estabilizar las conexiones y garantizar la continuidad del servicio durante esta contingencia”.