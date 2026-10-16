Nacionales
16 de octubre de 2026 - 18:02

Personal libera llamadas telefónicas para afectados por inundaciones del Paraná y Acaraymí

Vista aérea del barrio San Rafael, con agua inundando áreas urbanas y vegetación abundante.
El barrio San Rafael sufre inundaciones tras la crecida del río Paraná en Ciudad del Este.Tereza Fretes Alonso

Frente a la emergencia provocada por el desborde del río Paraná y el arroyo Acaraymí en Ciudad del Este y Ayolas, la empresa Personal implementó medidas excepcionales para asegurar la comunicación de las familias damnificadas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las inundaciones recientes en la zona sur y este del país han dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad.

Lea más: Instan a tomar precauciones a familias afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este

Ante este escenario crítico, Personal lanzó un paquete de asistencia que incluye la liberación de llamadas telefónicas por un periodo de 15 días para los usuarios afectados en Ayolas y diversos barrios ribereños de Ciudad del Este, tales como San Rafael, San Agustín, Remansito, 23 de Octubre, Che La Reina, Km 9 Acaray, Santa Ana, San Roque, Fátima y San José.

Asimismo, la iniciativa contempla la instalación de puntos de conectividad con servicio de internet gratuito en los diferentes centros de acogida y albergues habilitados temporalmente para los evacuados. De este modo, los afectados podrán coordinar la asistencia humanitaria y mantenerse en contacto con sus seres queridos sin contratiempos económicos.

Crecida del río Paraná afecta a centenares de familias en Ayolas.
Familias afectadas por inundaciones recurren a embarcaciones para trasladar sus pertenencia a zonas altas de Ayolas.

Desde Personal señalaron: “Ante la gravedad de la situación climática, y con el firme compromiso de mantener a la población conectada, implementamos estas medidas excepcionales de apoyo”.

Además, la compañía destacó el esfuerzo operativo en terreno: “Nuestros equipos técnicos se encuentran desplegados en las zonas afectadas, trabajando de forma ininterrumpida para resguardar la infraestructura, estabilizar las conexiones y garantizar la continuidad del servicio durante esta contingencia”.