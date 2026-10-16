Instan a tomar precauciones a familias afectadas por las inundaciones en Ciudad del Este

El presidente de la institución, Andrés Fernández, explicó que los rescatistas siguen acompañando a los pobladores del barrio San Rafael en las tareas de retiro de sus pertenencias. En este sector, se registró un leve descenso del río Paraná, pero las viviendas permanecen con agua hasta el techo.

En otros barrios afectados por el desborde de arroyos, el nivel del agua comenzó a descender tras el cese de las lluvias, por lo que algunas familias ya evalúan regresar a sus hogares en los próximos días. Ante esta posibilidad, Fernández instó a los damnificados a actuar con prudencia y aguardar la evaluación de los técnicos y las indicaciones de los organismos de emergencia antes de volver a ocupar sus viviendas.

Entre las principales recomendaciones figuran no ingresar a los inmuebles sin verificar previamente que sean seguros, evitar el contacto con cables e instalaciones eléctricas que hayan estado sumergidos y no transitar por terrenos inestables, puentes dañados o calles inundadas.

También se aconseja utilizar botas y guantes durante las tareas de limpieza, revisar paredes, pisos y estructuras antes de volver a ocupar las viviendas, prestar atención a la presencia de alimañas y evitar el consumo de agua que pudiera estar contaminada. Asimismo, se pide mantener a los niños alejados de arroyos, canales y desagües.

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San Rafael continuará inundado

De acuerdo con las previsiones hidrológicas, el nivel del río Paraná registraría un descenso progresivo durante el fin de semana. Este viernes, la cota se situaba en 121,42 metros; para el sábado se proyecta una disminución a 120,12 metros y para el domingo, a 118,46 metros.

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Sin embargo, el descenso previsto no será suficiente para traer alivio a las familias del barrio San Rafael, ya que las inundaciones en este sector comienzan a partir de una cota de 108,40 metros. Por ello, las familias deberán seguir esperando antes de regresar a sus hogares.