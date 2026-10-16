Policía Nacional descarta explosivo en Campus de la UNA tras amenaza

En la jornada de este viernes, se encendieron las alarmas en la sede de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tras la difusión de mensajes vía correo electrónico sobre un supuesto ataque con explosivos en el campus. Las autoridades universitarias y los cuerpos de seguridad activaron de inmediato los protocolos de prevención para resguardar a toda la comunidad académica.

Ante la situación, la Policía Nacional intervino rápidamente en el lugar para asegurar el perímetro y evitar el ingreso de personas al recinto. El comisario principal Alexander Méndez, jefe de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, aclaró la situación y brindó tranquilidad a la ciudadanía:

“Se hizo el protocolo, se notó la presencia policial para que nadie entre más en el lugar, se llamó a la gente de la FOPE por esas notificaciones que corrieron en las redes sociales. La gente del Departamento de Cibercrimen está trabajando para saber quienes escribieron estas palabras en las redes sociales”, mencionó el comisario principal Alexander Méndez, jefe de la Comisaría Primera Central (San Lorenzo).

Suspensión preventiva de clases en la UNA

A pesar de que las fuerzas de seguridad descartaron la presencia de elementos explosivos y confirmaron que se trató de una falsa alarma, las autoridades educativas tomaron medidas cautelares. Como prioridad absoluta para garantizar la integridad y la seguridad de los estudiantes, se decidió la suspensión total de las actividades educativas durante los próximos días.

“Va a salir un comunicado de que mañana no se va a tener clase. Mañana había un torneo y se va a suspender esa actividad”, afirmó el comisario.

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