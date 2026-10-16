Video: caos para salir de Asunción tras promesa incumplida de habilitar la Costanera

Lo que debía ser una jornada con tránsito controlado terminó en un caos total y en un embotellamiento infernal sobre las principales arterias de salida del microcentro de Asunción. El detonante fue el incumplimiento de la promesa hecha por los organizadores del World Skate Games y la Municipalidad de Asunción, quienes aseguraron que la avenida Costanera José Asunción Flores quedaría totalmente habilitada para el flujo vehicular a partir de las 18:30.

Sin embargo, llegó la hora marcada y el paso hacia la Costanera permaneció bloqueado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Apenas un día antes, las autoridades de la organización de los juegos habían anunciado que compactarían el cronograma de competencias para molestar lo menos posible a la ciudadanía y no afectar el tránsito durante las horas pico de ingreso y salida a la capital.

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El compromiso asumido contemplaba mantener el bloqueo de calle de 9:00 a 18:30, un margen de tiempo pensado para liberar la calzada justo en el momento en que miles de personas concluyen su jornada laboral y necesitan retornar a sus casas.

Bocinazos, furia y autos parados en las calles

Videos grabados por los propios conductores afectados comenzaron a circular y mostraban las filas interminables de vehículos completamente varados. Como medida de protesta, los conductores hacía zonas sus bocinas.

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El World Skate Games, que fue el motivo del cierre de la Costanera, se encuentra en el ojo de la tormenta por la protesta de atletas debido a imperfecciones y falta de seguridad en la ruta de la Costanera, que generó accidentes. Los deportistas internacionales también montaron una sentata como medida de protesta.

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Finalmente, cerca de las 20:00 se habilitó el tránsito para que los vehículos puedan circular con normalidad por la Costanera de Asunción.