Video: Costanera cargada a minutos del cierre

A partir de las 09:00 de la mañana, nuevamente se va a cerrar la avenida Costanera desde la rotonda de General Santos -donde está el monumento al arpa- hasta la calle Río Blanco debido a las competencias de los World Skate Games ASU 2026 en el tramo. El cierre será en principio hasta las 18:30 pero se prevé que pueda extenderse hasta las 19:00 debido a que varias modalidades sufrieron retrasos debido a la postergación de ayer por el estado del asfalto.

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Un recorrido del equipo de ABC TV por zona, mostró que apenas un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estaba tratando de agilizar el paso en la zona. Además, se aclara que el ingreso a la zona por 15 de Agosto al costado del Congreso Nacional no está habilitado y solo se puede ingresar por Montevideo, yendo desde el microcentro.

La situación para los próximos días

Originalmente, para la jornada del sábado estaba prevista la misma dinámica horaria, es decir de 09:00 a 19:00, pero en un anuncio realizado por la Municipalidad de Asunción indica que el cierre se realizará desde las 07:00 y se bloqueará totalmente el viaducto del Corredor Vial Botánico (Av. Primer Presidente) por trabajos de limpieza, como parte de los preparativos para las competencias del día. También aclararon que la circulación por debajo del viaducto permanecerá habilitada.

Mientras que para el domingo y por ahora, el bloqueo será desde las 04:00 hasta las 14:00 y se extenderá desde el inicio del Puente Héroes del Chaco hasta el inicio de Colón.

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Calles alternativas

Además, desde la PMT sugieren a la población utilizar vías alternativas cómo las avenidas Artigas y España para entrar y salir de la capital. Recuerda que se despliegan operativos para poder guiar a los automovilistas y piden tener paciencia por las sobrecargas en esos puntos.