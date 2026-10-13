Caos por el cierre de la Costanera: ¿qué solución dará la PMT?

El cierre de la avenida Costanera debido a los World Skate Games ASU26 generó este martes un colapso en el tráfico de Asunción. El bloqueo inicial, implementado desde las 06:30 provocó filas interminables, quejas masivas en redes sociales y una larga mañana de embotellamientos en vías alternativas como la avenida Artigas y las salidas desde el microcentro que se extienden hasta ahora.

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Ante la ola de críticas por la falta de planificación anticipada y los embotellamientos registrados, el inspector Daniel Cárdenas, jefe de Operaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, explicó en comunicación con ABC Digital que desde la tarde modificarán las medidas para agilizar la circulación.

Nuevos horarios tras convencer a los organizadores

Cárdenas reconoció los problemas generados en el primer día de bloqueos, pero aseguró que tras una mesa de trabajo con los organizadores del evento (el Comité Olímpico Paraguayo) se logró una modificación en el horario de cierre. “Logramos que el bloqueo se haga desde las 9:00 a partir de mañana. Ya no se va a hacer a las 6:30 como se hizo hoy, con el objetivo de no afectar el ingreso en horario pico a Asunción”, afirmó.

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El jefe de Operaciones también detalló cómo funcionará el calendario durante el resto de la semana:

Miércoles y jueves: El bloqueo se realizará exclusivamente desde General Santos hasta Colón, extendiéndose “hasta las 19:00”.

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Cierre en la Costanera de Asunción desde la rotonda de General Santos hacia el centro.



El tráfico derivado a la avenida Artigas presenta lentitud desde la zona del Botánico. Automovilistas reportan falta de aviso previo.… — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 13, 2026

En ese sentido, Cárdenas aclaró que lo ocurrido tuvo cierta flexibilidad porque se trató de una jornada de entrenamientos: “Lo de hoy se pudo abrir por dos horas de 10:00 a 12:00 y se volverá a abrir a las 17:00 porque es práctica. Pero a partir de mañana que ya se desarrollará la competición no se va a poder y va estar cerrado hasta las 19:00”, explicó.

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En cuanto al viernes, todo volverá a la normalidad porque no habrá competencia y por ende, no habrán bloqueos.

El fin de semana

Para la jornada del sábado se repetirá la misma dinámica horaria, es decir de 09:00 a 19:00. Mientras que para el domingo el operativo cambiará de escala. Cárdenas indicó que “el bloqueo va a ser desde las 4:00 hasta las 14:00 pero el trayecto va a ser más largo. Va a ser desde el Puente de los Héroes del Chaco hasta Colón”, graficó.

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Caminos alternativos

Consultado sobre los cuellos de botella generados en la avenida Artigas, Sacramento y otros puntos de acceso, Cárdenas afirmó que la situación se normalizará gracias al cambio de horario. “Mañana eso no va a ocurrir porque logramos que los organizadores accedan al pedido de bloquear más tarde. Ellos reprogramaron sus competencias y sus horarios por eso desde mañana a las 9:00 recién se va a realizar el bloqueo”, prometió.

Para evitar los inconvenientes, indicó que “la PMT va a realizar la cobertura en todo el trayecto Artigas y la sugerencia para la ciudadanía es utilizar corredores alternativos como la Avenida España y la Avenida Mariscal López. No tenemos otras otras calles”, dijo.

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Finalmente, ante los cuestionamientos sobre la falta de planificación, el jefe de Operaciones aseguró que los conductores cuentan con asistencia de agentes. “Estarán orientados por los agentes PMT que están en forma permanente ayudando”, concluyó.