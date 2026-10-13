Cierre de avenida en la Costanera Norte genera congestión en Asunción

En plena hora pico, numerosos automovilistas están atrapados en la congestión vehicular registrada este martes en zona de la Costanera Norte de Asunción, pese a la intervención de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

La fila de vehículos se extiende desde el puente Héroes del Chaco, al inicio de la avenida José Asunción Flores.

Según el reporte, la congestión también se registra desde la zona del Jardín Botánico, lo que complica el desplazamiento de quienes buscan llegar al centro de Asunción.

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¿Qué calles están cerradas y cuáles son los desvíos?

La Municipalidad de Asunción anunció el bloqueo de la avenida José Asunción Flores en el tramo comprendido entre la rotonda de General Santos y la calle Río Blanco.

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Ante el cierre, los conductores que circulan por la Costanera Norte y necesitan ingresar al centro de la capital deben girar en la rotonda de General Santos para acceder a otras vías.

El tránsito también avanza lentamente en ese sector, debido a la cantidad de vehículos que utilizan el recorrido alternativo.

El giro hacia la avenida Artigas no está permitido desde la rotonda de General Santos, por lo que los conductores que se dirigen al centro de Asunción deben optar por una vía alternativa de acceso.

¿Hasta cuándo será el cierre por los World Skate Games Asu 2026?

El bloqueo fue dispuesto para permitir el desarrollo de la competencia de Road, en el marco de los World Skate Games Asu 2026.

De acuerdo con el anuncio municipal, estaba previsto un cierre continuo desde las 7:30 hasta las 19:00, durante el periodo comprendido entre este martes y el sábado 17 de octubre.

Sin embargo, el jefe de Operaciones de la PMT, Daniel Cárdenas, aclaró que el cierre del tramo comprendido entre la rotonda de General Santos y la calle Río Blanco se mantendrá hasta el jueves. El viernes, la avenida quedará habilitada para la circulación vehicular.

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El bloqueo se retomará el sábado y, el domingo, se extenderá desde el puente Héroes del Chaco hasta la calle Río Blanco.

Recomiendan circular por vías alternativas

Desde la Policía Nacional y la PMT recomiendan a la ciudadanía utilizar otras vías de acceso a la Capital, como la avenida Mariscal López o España.

Varios automovilistas expresaron su malestar por las demoras y señalaron que desconocían el anuncio del cierre de la avenida.