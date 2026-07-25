Caso Guillermo Moral: supuesto financista de sicariato seguirá en prisión

Jorge Guillén Bogado, sindicado por los investigadores como supuesto financista del crimen del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, asesinado en un atentado en octubre de 2025, seguirá con prisión preventiva. Guillén está procesado por sicariato y asociación criminal.

Con un voto en disidencia, el Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, ratificaron el Auto Interlocutorio (AI) N° 588 del 15 de julio de 2026, dictado por el Juzgado Penal de Garantías, N° 3. A través de dicha resolución, la jueza Cynthia Lovera resolvió no hacer lugar al incidente de revocatoria de la prisión preventiva de Guillén.

La magistrada argumentó que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.

Esta decisión fue apelada por la abogada Jaqueline Álvarez Riquelme, quien ofreció fianza real sobre un inmueble valuado en US$ 140 mil, fianza de Luz Maria Guillén Martínez y la utilización de tobillera electrónica para que su defendido pueda ser beneficiado con el arresto domiciliario.

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Básicamente, la defensa alegó una supuesta falta de motivación en la resolución recurrida y que la prisión preventiva se ha prolongado por más tiempo que el previsto en la normativa nacional.

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Fiscales no se opusieron al arresto domiciliario

Los fiscales intervinientes Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, solicitaron la concesión del arresto domiciliario a Guilén, con la aplicación del dispositivo de monitoreo electrónico, además de las cauciones reales y personales

La apelación fue objeto de estudio por los camaristas Jesús Riera, Arnulfo Arias y Camilo Torres que, con el voto en mayoría de los dos primeros, ratificaron la resolución de primera instancia.

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El primer opinante, Jesús Riera, destacó que no existen elementos nuevos que modifiquen las circunstancias consideradas para la aplicación de la medida restrictiva de libertad. Asimismo, resaltó que Guillén está procesado por sicariato y asociación criminal y por lo tanto, la expectativa de pena es de hasta 30 años de pena privativa de libertad, por lo que no ha compurgado aún la pena mínima.

Persisten peligros de fuga y de obstrucción a la investigación

“Con relación al peligro de obstrucción, hay que tener en cuenta que se trata de un supuesto hecho punible de sicariato y asociación criminal, en el cual se comprometió el bien jurídico protegido por excelencia, el cual es la vida de una persona”, explicó, al tiempo de resaltar que Guillén tiene un antecedente de reducción.

“Es así que el peligro de obstrucción debe ser tenido en cuenta, puesto que la concesión del pedido de medidas menos gravosas a la prisión preventiva en esta etapa procesal, y que el acusado pertenecería a un grupo delictivo de gran peligrosidad no garantizaría la real incomunicación del procesado con los familiares de la víctima que se han presentado como querellantes adhesivos, como tampoco con los testigos o peritos de la causa”, agregó Riera.

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“La causa se encuentra en la etapa investigativa, es prudente mantener la medida privativa de libertad dispuesta, que fue requerida por el Fiscal a los efectos de que no sean obstruido el norma proceso de la presente causa”, concluyó.

Voto en disidencia

A su turno, el camarista Torres votó por la concesión del arresto domiciliario al procesado por considerar que “la Nota Nro. 98/2026 de fecha 01 de julio de 2026 remitida por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), así como constancias documentales – acompañados con el escrito de promoción de la revocatoria- que acreditan el arraigo familiar, el ofrecimiento de una fianza real, fianza personal, certificados de vida y residencia, elementos que en conjunto permiten presuponer condiciones favorables para el procesado”.

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“En el presente caso, se está ante una resolución contraria a los lineamientos establecidos para la excepcionalidad de la prisión preventiva, la Juez, en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta correctamente el principio excepcional de la prisión preventiva, así como no ha fundado correctamente con elementos concretos de convicción la acreditación de la inviabilidad de lo pretendido. Pues todas aquellas fundamentaciones que la misma ha esgrimido para mantener la prisión preventiva, no son suficientes (...), sostuvo Torres.

Por su parte, el magistrado Arias votó por la confirmación de la resolución apelada, tras afirmar que siguen latentes los peligros de fuga y de obstrucción.

“A no haber transcurrido el plazo de la etapa investigativa, la revocatoria de la prisión preventiva decretada podría facilitar el peligro de fuga u obstrucción y ante la gravedad de ilícito frustrar el conocimiento de la verdad, objeto de todo juicio”, explicó Arias.

Testigo “clave” fue acribillado frente a la Facultad de Derecho

El teniente coronel del Ejército Paraguayo Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años, fue ultimado de un balazo en el pecho el 2 de octubre de 2025 en un atentado perpetrado por dos sicarios en motocicleta frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ubicada en el barrio Trinidad, Asunción.

Recordemos que Moral había evitado el ingreso de un celular oculto en una encomienda para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, acusado en la investigación abierta a partir del megaoperativo A Ultranza Py en su lugar de reclusión en la prisión militar de Viñas Cue, en mayo de 2023.

Como consecuencia de la denuncia que realizó Moral de tentativa de soborno (G. 10 millones), fueron procesados y posteriormente condenados al abogado Miguel Mendieta, defensor de Insfrán, el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale de Belotto, quienes actuaron de intermediarios del primero.

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Presunto sicario de Guillermo Moral fue ejecutado

Dos días después del asesinato de Moral, la Policía Nacional confirmó la identificación de los dos matones,Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien condujo el biciclo, y Alexander Abrahán Rojas Duarte, de 16 años, quien disparó el revólver, cuyas casas fueron allanadas en la ciudad de San Antonio. El cuerpo sin vida de Rojas fue encontrado en el río Paraná, el 28 del mismo mes.

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Jorge Guillén Bogado fue detenido el 16 de octubre, en un allanamiento realizado en Ciudad del Este. En la ocasión, también fue aprehendido uno de sus sobrinos, Ángel David González Guillén, de 22 años, quien por instrucciones de su tío habría enviado a los sicarios el dinero para el “trabajo”.

Al día siguiente, la Policía y la Fiscalía capturaron a otros tres supuestos implicados,Luis Fernando Guillén Martínez, de 22 años (hijo de Jorge Guillén Bogado);Elda Sofía Galeano Kleiner, de 43 años, y el concubino de esta,Marco Antonio Florentín Camacho, de 42 años.

En febrero pasado fue detenido en el barrio San Rafael de Ciudad del Este Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”.