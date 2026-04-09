Peña promulga ley de ascenso póstumo a Guillermo Moral, militar asesinado por sicarios

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Santiago Peña anunció la promulgación de la Ley Nº 7632, que otorga el ascenso póstumo a quien en vida fuera el teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión.

En su publicación, Peña calificó la medida como “un acto de justicia” y destacó que el militar dejó un legado de entrega en la lucha por la seguridad y contra la delincuencia organizada. Asimismo, subrayó que su sacrificio “no será olvidado” y expresó su acompañamiento a la familia.

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El crimen de Guillermo Moral

Guillermo Alicio Moral Centurión había denunciado un intento de ingreso irregular de un teléfono celular para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán en la prisión militar de Viñas Cue.

Tras su denuncia, fueron condenados a dos años de prisión el coronel Luis Belotto, su esposa Alba Ale de Belotto y el abogado Miguel Mendieta.

Sin embargo, pese a su accionar, el militar no contó con medidas de seguridad adecuadas y fue asesinado el 2 de octubre de 2025 en Asunción, cuando llegaba a la Facultad de Derecho de la UNA. Dos sicarios lo atacaron a tiros.

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Avances en la investigación

Durante las pesquisas, las autoridades identificaron como autores materiales a Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien conducía la motocicleta, y a un adolescente de 16 años, señalado como el autor de los disparos.

El menor fue hallado sin vida días después, flotando en aguas del río Paraná.

En tanto, Carlos Antonio Báez Guillén, considerado nexo clave entre los autores intelectuales, fue detenido en febrero pasado. No obstante, hasta el momento no se ha logrado identificar ni capturar a los mandantes del crimen.