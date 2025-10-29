Caso Guillermo Moral: operativo concluye con tres allanamientos y cuatro detenidos

El procedimiento fue encabezado por el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, bajo la dirección del Ministerio Público, y contó con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO), Motorizada y el Departamento Comando Tripartito.

Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Guillén Martínez (22), Elda Sofía Galeano Kleiner (43), Marco Antonio Florentín Camacho (42) y Alfredo Santuchi Brítez (25), este último fue detenido por registrar orden de detención por infracción a la Ley 1340 y hasta el momento no está vinculado a la investigación.

El comisario principal Richard Vera, jefe del Departamento de Homicidios, detalló que las detenciones se lograron tras el análisis de la trazabilidad de transferencias que se realizaron a los autores materiales del homicidio.

“Las tres primeras personas tendrían participación en la logística del hecho. Realizamos la trazabilidad inversa del dinero, desde quienes recibieron hasta quienes enviaron, y así llegamos a estas personas”, explicó el comisario Vera.

Durante los allanamientos que se realizaron en el barrio San Rafael, Ciudad Nueva y Don Bosco, se incautaron de medio pan de supuesta droga tipo crack, varios teléfonos celulares, un DVR, tarjetas de memoria de cámaras de vigilancia, que serán analizados por los peritos.

Según los datos manejados por los investigadores, los supuestos sicarios habrían recibido aproximadamente G. 25 millones por ejecutar el crimen.

Uno de los detenidos, Luis Fernando Guillén Martínez, es hijo de Jorge Guillén Bogado, señalado como supuesto financista del asesinato y detenido el pasado 16 de octubre, con Ángel David González Guillén (22), sobrino suyo, también investigado por realizar transferencias a los autores materiales.

Buscan a un prófugo clave

El comisario Richard Vera comentó que permanece prófugo Carlos Antonio Báez Guillén (32), alias “Lulú”, hermano de madre de Ángel David. Igualmente, Báez cuenta con orden de captura con fines de extradición solicitada por la Justicia argentina, en el marco de un caso de homicidio calificado.

Vera manifestó que “Lulú” es una pieza clave en la investigación ya que habría tenido contacto directo con los supuestos sicarios.

Aún no hay certeza

El alto jefe policial explicó que están analizando si uno de los cuerpos hallados en el río Paraná, en el distrito de Domingo Martínez de Irala, corresponde al adolescente de 16 años que habría participado en el crimen.

Durante la inspección forense en Asunción, se constató en el cuerpo un tatuaje del Ojo de la Providencia en el brazo izquierdo, coincidente con el que portaba uno de los autores materiales.

“Existen elementos coincidentes, pero no podemos hablar de certeza aún. Solicitamos muestras de ADN de los familiares para confirmar la identidad”, puntualizó el comisario Vera.