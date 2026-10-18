Concepción: Río Paraguay sube 9 centímetros, pero no se reportan inundaciones

En los últimos días se registraron variaciones en el nivel del río Paraguay, en la zona de Concepción. Por ejemplo, el jueves 15 de octubre pasado la medida estuvo en 2,65 metros, en tanto que al día siguiente la marca fue de 2,63 metros.

Ayer sábado 17 de octubre subió 2 centímetros, de esa manera llegó a 2,65 metros. En tanto que hoy se reportó que el nivel llegó a 2,74 metros, subió 9 centímetros en 24 horas.

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A pesar de que el nivel ha aumentado, no se reportan inundaciones en la zona.

Registros

Según los datos históricos, el 7 de enero de 1968, el río Paraguay en esta parte del país registró su nivel más bajo, llegando a solo 0,34 metros.

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Mientras que el 20 de mayo de 1992, ha llegó a 8,66 metros, siendo el nivel más alto hasta ahora. En esa oportunidad numerosas personas debieron abandonar sus casas debido a la riada.

Otros ríos

Por el departamento de Concepción cruzan varios ríos, uno de ellos es el Apa. De acuerdo a los pobladores de San Carlos, distante a 170 kilómetros de la capital del primer departamento, el nivel del río Apa va bajando en los últimos días.

A pesar de ello la balsa aún no se puede utilizar, es que antes de llegar al lugar donde se encuentra esa pequeña embarcación, el riacho Kalí desbordó. Eso no permite hasta este domingo que se puede llegar hasta la balsa.

Otro de los ríos que atraviesa por esta parte del Paraguay es el Aquidabán, moradores de poblaciones ribereñas indicaron que en los últimos días también presentó el aumento en su nivel.