Peña prometió acelerar el asfaltado Caacupé-Piribebuy, pero ya retiraron las maquinarias

El asfaltado del tramo Caacupé-Piribebuy vuelve a quedar en entredicho. Días después de la visita del presidente de la República, Santiago Peña, quien pidió acelerar los trabajos, las máquinas de la empresa contratista fueron retiradas de la zona, según denunciaron los pobladores, quienes temen que la obra vuelva a quedar paralizada.

En su recorrido oficial por la zona de obras, Peña estuvo acompañado por el vicepresidente Pedro Alliana, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, el gobernador de Cordillera, Denis Lichi (ANR), y otras autoridades. En esa ocasión, la titular de Obras Públicas ratificó el cumplimiento de los plazos, mientras que el mandatario instó a terminar el proyecto lo antes posible.

Sin embargo, tras las promesas de acelerar la ejecución, los pobladores del barrio Santa María de Caacupé y de comunidades cercanas se encontraron con un escenario distinto: el retiro de los equipos que debían utilizarse para avanzar con la pavimentación.

Del compromiso presidencial al retiro de los equipos viales del tramo Caacupé-Piribebuy

La zona de obras está ubicada en el kilómetro 55, a unos dos kilómetros de la ruta principal de Caacupé que une con Piribebuy. Según relataron los vecinos, los trabajadores les informaron que las maquinarias debían ser trasladadas a Luque debido a la falta de desembolso de recursos del MOPC para continuar con las tareas.

La denuncia vuelve a generar interrogantes sobre la continuidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos anunciados por las autoridades. Mientras el Gobierno se comprometía públicamente a acelerar las obras, los pobladores aseguran que ahora se enfrentan a la incertidumbre por el retiro de los equipos.

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Hasta el momento, la explicación sobre la falta de desembolso corresponde a la versión brindada por los vecinos, por lo que se aguarda un pronunciamiento oficial del MOPC y de la empresa Iniciativas Constructivas SA, representada por Celso Isidro Moreno Villalba y Édgar Osvaldo Ahrens Barrios.

Amenazan con cerrar la ruta

El retiro de las maquinarias provocó la reacción de pobladores de Santa María y alrededores, quienes se autoconvocaron para exigir respuestas. También se esperaba la participación de vecinos de Piribebuy, preocupados por la continuidad de una obra considerada clave para la conexión entre ambas ciudades.

Los manifestantes anunciaron que podrían trasladarse hasta el kilómetro 48 de la ruta PY02, en el acceso a Caacupé, para cerrar la ruta como medida de presión. Advirtieron que las movilizaciones se realizarían el lunes si no se presenta una solución.

La principal exigencia es que los compromisos anunciados por las autoridades se traduzcan en trabajos efectivos y que se garantice la continuidad del proyecto.

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Obra presupuestada en casi G. 20.000 millones

El asfaltado contempla aproximadamente 16 kilómetros de pavimentación, presupuestado en G. 19.692.361.855. La empresa adjudicada es Iniciativas Constructivas SA, mediante la Resolución Nº 2077/25 del MOPC.

Con las maquinarias ya fuera de la zona, la promesa de acelerar las obras queda bajo cuestionamiento y los pobladores esperan explicaciones concretas sobre el financiamiento y la fecha de reanudación de los trabajos.

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