Fieles a Peña recibieron US$ 614 millones por Hambre Cero

En medio de una profunda crisis de Honor Colorado, los colorados del Consejo de Gobernadores se posicionaron del lado de Pedro Alliana y de Santiago Peña esta semana. Los que pertenecen a la Asociación Nacional Republicana se reunieron con el Presidente de la República el martes 13 de octubre y confirmaron el respaldo total a la candidatura del actual vicepresidente, independientemente de si se concreta dentro o fuera de la estructura del movimiento cartista.

En una semana en que todos los afines al cartismo fueron tomando bandos, los jefes departamentales eligieron respaldar al Gobierno. Y no es una sorpresa, puesto que con el gobierno de Peña y tras la promulgación de la Ley 7264/2024, la alimentación escolar se convirtió en uno de los programas que mayor presupuesto asigna a las gobernaciones, casi todas administradas por la ANR.

De acuerdo con los registros del presupuesto del Ministerio de Economía, correspondientes al periodo 2024-2026, el presupuesto total asignado para Hambre Cero fue de US$ 1.089 millones (G. 7,46 billones), de los cuales US$ 614 millones (G. 4,21 billones) fueron asignados a 15 gobernaciones administradas por el Partido Colorado por este programa.

Los alimentos para los departamentos de Presidente Hayes y Central son administrados, al igual que Asunción, por el ministro Tadeo Rojas, de Desarrollo Social (MDS). Su institución obtuvo hasta la fecha un presupuesto de G. 2,74 billones (US$ 401 millones).

Los que reciben más fondos

El mayor monto de las gobernaciones durante estos dos años fue asignado a César “Landy” Torres (Alto Paraná), que obtuvo un presupuesto total de G. 843.756 millones en los últimos dos años.

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Le siguen Freddy D’Ecclesiis (San Pedro), con G. 586.833 millones; Marcelo Soto (Caaguazú), con G. 570.137 millones; y Francisco Javier Pereira (Itapúa), con G. 510.815 millones. Este último es el único liberal incluido en el programa, puesto que el Gobierno decidió excluir a Ricardo Estigarribia (Central) para centrar la administración en el MDS. En la misma situación está el colorado Bernardo Zárate (Pdte. Hayes).

En Canindeyú, el gobernador Nelson Martínez tiene asignados G. 303.247 millones, mientras que en Cordillera, Denis Lichi cuenta con G. 295.448 millones. Para Concepción, bajo la administración de Liz Meza, el monto asciende a G. 280.162 millones; y para Paraguarí, gobernado por Norma Zárate, a G. 230.268 millones.

Los que recibieron los menores montos, debido a la baja cantidad de alumnos, fueron Arturo Méndez (Alto Paraguay), Harold Bergen (Boquerón) y Víctor Fornerón (Ñeembucú).

Promedio de ejecución

Según los registros, el porcentaje de ejecución presupuestaria entre el 2024 y 2025 fue de entre 90 y 95%. No obstante, se ven porcentajes más bajos en los departamentos de Alto Paraguay (83%), Misiones y Ñeembucú (87%) y Boquerón (88%).

Precios por plato

Los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indican que en la zona de Alto Paraguay es donde se registra el precio más alto por plato de comida, pues el almuerzo cuesta G. 19.870. Le sigue Boquerón, cuya gobernación paga G. 16.371. En el resto del país el precio va desde los G. 13027 hasta G. 14.990.

En cuanto a la cena, va desde los G. 13.020 hasta G. 14.990 en todos los departamentos. Mientras para el desayuno y merienda cuestan aproximadamente G. 2.500 por cada ración.

Cómo avanzó Hambre Cero

El plan llegó a 90 distritos priorizados a partir de agosto del 2024 y a todo el país desde febrero del 2025. Según los últimos datos, 964.062 alumnos comen hoy en las escuelas.

El programa se viene desarrollando en medio de múltiples denuncias por problemas de calidad, raciones muy pequeñas y, sobre todo, falta de infraestructura adecuada para almacenamiento, cocina y comedor.