Pacientes oncológicos del IPS denuncian falta de medicamentos e insumos

Cada 19 de octubre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Según Myrna Galeano, vocera de la asociación de pacientes oncológicos del IPS, “esta fecha está ligada a los reclamos”.

“No es una fecha de celebración, solo de recordación, porque estamos siempre con nuestra lucha por la falta de medicamentos; falta de insumos, falta de turnos para consultas, con un clínico, ginecólogo, traumatólogo... todos los pacientes del IPS estamos en eso”, mencionó.

Al respecto, aseguró que diariamente hay un desabastecimiento tanto de insumos básicos como de fármacos de alto costo indispensables para un tratamiento efectivo.

Entre las las faltas principales, Galeano citó letrozol -electrosol-, además de terapias de elevado valor económico como el ribociclib y el trastuzumab para casos metastásicos. Además de esta situación, también se suma la constante dificultad para agendar las consultas con profesionales.

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Preocupación por interrupciones en el tratamiento

Asimismo, la asociación alertó sobre el riesgo constante de interrupción en estudios diagnósticos fundamentales, como la centellografía ósea, un examen es “decisivo” para monitorear la evolución de la enfermedad y evaluar las secuelas que dejan los tratamientos en los huesos.

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Finalmente, ante la situación de que el IPS no cuenta con equipos propios, detallaron que el servicio depende de empresas tercerizadas bajo contratos licitatorios breves de tres a seis meses, un caso que genera una importante preocupación entre los pacientes ante las interrupciones.

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