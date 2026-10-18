Octubre Rosa: los desafíos de pacientes con cáncer y profesionales en el sistema de salud

Cada octubre se realiza el Octubre Rosa con el fin de conscientizar sobre la importancia de la prevención y detección temprana del cáncer de mama. En Paraguay se diagnostica un promedio estimado de entre 1.800 y 1.900 nuevos casos anuales. Solo en la red del Instituto de Previsión Social (IPS) se atienden unas 15.000 consultas anuales por sospechas de lesión mamaria, resultando en un promedio de 400 a 450 diagnósticos positivos al año.

Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) se registró una reducción de casi el 20 % en la mortalidad en comparación con el año 2020 por esta causa. Además, se cuenta con la Ley N.º 6211/18 (Modificatoria de la Ley N.º 3803/09) que otorga por derecho dos días laborables de licencia remunerada al año a todas las mujeres trabajadoras para someterse a exámenes de mamografía y Papanicolaou (PAP) como método de prevención.

La doctora especialista oncóloga María Laura Paredes explicó que en nuestro país los controles comienzan a los 40 años con una mamografía que debe realizarse de forma anual.

“En Paraguay el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de cáncer en mujeres. En otros países es cada dos años la mamografía”, precisó.

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Antecedentes de cáncer en la familia

Aclaró que la recomendación de la mamografía anual desde los 40 años se da en caso de no tener antecedentes de cáncer familiares, ya que en caso de tenerlos, se recomienda que la mamografía se realice a partir de los 25 años y una consulta con el ginecólogo o el mastologo, este último es quien determina los estudios, como la ecografía.

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Agregó que la autopalpación se pide tanto a las mujeres y como también a los varones, ya que existe una prevalencia del 0,5% de casos de cáncer de mama en hombres.

En el caso de las mujeres, la autopalpación debe realizarse después de la menopausia una vez al mes y en mujeres que están con su ciclo menstrual, una vez finalizado el mismo, entre el sexto y el décimo día.

“La autopalpación no reemplaza la mamografía, ya que se puede palpar un nódulo de 1,5 cm, la gran mayoría de 2 cm para arriba, sin embargo la mamografía puede mostrar lesiones mucho más tempranas”, precisó.

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Demora en resultados de biopsias

La médica dijo que uno de los mayores problemas que hoy se registran es en la demora de la obtención de resultados de las biopsias en el sector público, que se da principalmente por falta de reactivos o de equipos, estudio que es el primer paso para el diagnóstico de cáncer.

“Para mi la problemática sigue siendo el acceso oportuno en tener los resultados de las biopsias. El resultado en el sector privado se tiene a los diez días, pero en el sector público y en IPS, por la falta de equipamiento, se tiene en 40 días. El costo en el sector privado es de aproximadamente G. 1.000.000, G. 1.500.000, el primer resultado, pero hay personas que no tienen ese dinero”, indicó.

Agregó que en cáncer de colon o de mama, tras la biopsia se realizan estudios moleculares, que indican las expresiones que tiene el tumor a fin de poder dare un tratamiento dirigido con drogas específicas, motivo por lo que la obtención oportuna de los resultados de las biopsias es necesario.

Explicó que además, para cada tipo de cáncer, realizan la estadificación, que es determinar que tan avanzado está el cáncer, para lo que por lo general se utilizan tomografías con contraste, resonancias y el pet scan en ciertos casos de dudas importante, por ejemplo, si hay dos o tres nódulos en el hígado que deben ser operados, se utiliza para ver que todo el resto del cuerpo este limpio, que no haya nada a nivel del pulmón, a nivel de los huesos, o para melanomas, que es cáncer de piel, o en linfomas, lo cual son otros estudios a los que muchas veces se dificulta el acceso.

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Refirió que no se puede precisar la magnitud en como afecta el retraso del resultado de las biopsias, ya que depende mucho del volumen de la enfermedad que tenga el paciente.

“No es lo mismo un paciente con diagnóstico de cancer de colon operado en etapa tres o en etapa dos, se sabe perfectamente que nosotros tenemos hasta 60 días para realizar el tratamiento y no hay ningún detrimento, eso tenemos evidencia científica. Ahora, por ejemplo, una paciente con cancer de mama que se operó de entrada y nosotros tenemos los resultados en un mes, ahí es entre cuatro a seis semanas lo ideal”, detalló.

Disponibilidad de medicamentos para el cáncer

Afirmó que el apoyo de la familia e fundamental para los pacientes que son diagnósticados con cáncer. Sobre la disponibilidad de los medicamentos para el cáncer, dijo que todos los que se utilizan para antes o después de las cirugías están disponibles.

Sin embargo, en los casos más complejos que requieren medicamentos que no están registrados en nuestro país, o medicamentos ya en líneas diferentes es una de las mayores dificultades con los pacientes. Contó que muchos pacientes, en su desesperación, van a Clorinda para adquirir sus medicamento o incluso caen en estafas por gente que quiere aprovecharse de la situación.

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Sostuvo que en estos casos lo que se necesita es un apoyo integral al paciente, con una coordinación multidisciplinaria. Destacó que por otra parte, tanto en los centros dependientes de la red de atanción del MSP y BS y del IPS se le da prioridad a los pacientes oncológicos, por lo que muchas veces la respuesta no tarda mucho más de diez días en llegar cuando se requieren estudios.

Para la autopalpación, la doctora recomendó pararse frente a un espejo, observar el color de las mamas, donde se pueden detectar cambios, siendo uno de los síntomas el color naranja de la piel, también el pezón a veces puede estar muy rojo o tener secreción sanguinolenta, o el tamaño diferente.

Se debe realizar la autopalpación con la mano contralateral, buscando con las yemas de los dedos nódulos en todos los cuadrantes de la mama, incluyendo la región axilar, ya que si bien el tumor se origina en la mama, muchas veces se disemina a los ganglios axilares, como también alrededor de las clavículas y en la estación ganglionar que se llama cadena mamaria interna, al costado del esternón, buscando “pelotitas” con el tacto.

“El cancer de mama por lo general no duele hasta que está un poco más avanzado, sobre todo cuando se empieza a ulcerar la piel”, precisó.

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La experiencia de un paciente diagnósticado con cáncer

Aníbal Sapriza es un paciente que fue diagnosticado con cáncer de colon hace tres años. Contó como fue su experiencia en cuanto a la falta de equipos para estudios, incluso en el sector privado.

“A mi me diagnosticaron un cancer de colon, hace tres años atrás, con metástasis en el hígado, al diagnosticarme el cancer estaba ya en una etapa avanzada, tuve la suerte y el apoyo de la familiar para en ese momento de desesperación de enterarnos el diagnósticos, poder recibir otro diagnóstico, otras opiniones en el extranjero, nunca voy a olvidar que yo había llamado, me habían solicitado hacerme un pet scan y yo sabia llamado a un servicio privado de imágenes donde hacen el petscam en el mes de setiembre y me dieron fecha para noviembre, para hacer un petscam, dos meses después, le digo yo a la señora, ‘señora, esto es urgente’, y me dice la señora del otro lado por teléfono, medio hastiada, ‘señor, aquí todo es urgente, todo es prioridad y todo es urgente’”, recordó.

Sin embargo, dijo que tras tres años de esa experiencia, hoy los servicios están mucho más dinámicos y se consiguen más rápidos los turnos, siendo que cuando eso era el único centro que contaba con el equipo para realizar el pet scan en Asunción y que centralizaba a todos los pacientes tanto del sector privado, como del público.

Destacó que el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) cuenta con muchísimos profesionales excelentes, al recordar a su médico, Lestar Flores, entre otros, además de que hoy en día se cuenta con el Health Information System (HIS) en el MSP, lo que agiliza la obtención de la información de los pacientes.

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Con respecto a la crítica del retraso en el resultado de las biopsias, dijo que es bastante angustioso, ya que el cáncer es una enfermedad que no espera.

Por último, dijo que el cáncer es una enfermedad de resistencia, de paciencia y de persistencia, siempre hay que continuar con los tratamientos, hay que ser pacientes, yna veces hay buenas rachas, hay malas rachas, por lo que es fundamental tener paciencia.

A las autoridades, pidó buscar mecanismos de licitación de medicamentos menos burocráticos que no deterioren la trasparencia, o prever su adquisición .

“Muchas veces los atrasos en la entrega de los medicamentos se dan en las licitaciones. Hay licitaciones que tardan dos o tres meses en salir, porque el laboratorio tal protestó, porque esto, porque aquello, y licitar un medicamento oncológico, donde hay cantidad de personas esperando su tratamiento con esperanzas de vida, no puede ser tan prolongada la licitación, tan prolongados los tiempos o tan burocrático todo como para licitar eso, ahora, eso no quiere decir que tengamos que dejar al libre albedrío la situación para que haya corrupción, se tiene que hacer lo más transparente posible, pero dentro de un tiempo determinado que pueda permitir el acceso pronto y oportuno a los medicamentos del paciente. Licitar un medicamento oncológico no es lo mismo que licitar pupitres”, concluyó.