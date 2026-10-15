Octubre Rosa: paciente denuncia falta de letrozol en el IPS de San Ignacio

Celia Ortiz, paciente oncológica, denunció que desde hace dos meses no puede retirar letrozol en la unidad sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Ignacio, Misiones, que es un medicamento utilizado para su tratamiento contra el cáncer de mama.

Ortiz, quien recibe tratamiento contra el cáncer de mama desde el año 2024, señaló que la falta del fármaco afecta también a otras pacientes, que no siempre cuentan con los recursos económicos para comprarlo por su cuenta.

La mujer cuestionó que, en plena campaña del Octubre Rosa, los hospitales se vistan de ese color con globos, cintas y moños, mientras las pacientes deben enfrentar la incertidumbre de no contar con los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad.

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“Lastimosamente estamos en Octubre Rosa, se pinta todo el hospital color rosa, globos rosa por todos lados y no hay medicamentos. En San Ignacio estamos con el Hospital Día que está por inaugurarse, un edificio bastante grande, pero no contamos con medicamentos, lastimosamente”, expresó.

“Y globos rosas, cintas rosas, moños rosas, no nos sirven a los pacientes oncológicos. De por sí ya pasamos muchas situaciones difíciles los pacientes oncológicos, y tener que pasar por esa situación, por ese faltante de medicamentos otra vez es muy triste, muy angustiante. Es muy difícil”, puntualizó.

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Ortiz explicó que consume letrozol desde hace aproximadamente dos años y que esta es la segunda vez que el medicamento falta en el IPS de San Ignacio.

“Y es la segunda vez que falta en IPS San Ignacio ese medicamento que es lo que yo estoy tomando y es de alto costo”, agregó.

Falta de medicamentos se origina en la administración central

Tras la denuncia, la directora de la Unidad Sanitaria del IPS de San Ignacio, Laura Fornerón, explicó que el desabastecimiento se debe a la falta de disponibilidad del medicamento en el Parque Central del IPS, en Asunción.

La profesional indicó que se están realizando gestiones para conseguir el fármaco y que se prevé el envío de una provisión provisoria entre este jueves y mañana viernes, con el objetivo de paliar la situación mientras se concreta la orden de compra.

“Me dijeron que iban a conseguirnos para un grupo por lo menos ahora, que nos estarían enviando entre hoy y mañana, y que eso nos permitiría paliar la situación durante un mes, mientras sale la orden de compra del IPS”, explicó Fornerón.