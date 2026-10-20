Artesanos de Atyrá piden apoyo para mantener viva la tradición artesanal

Pablo Maidana explicó que uno de los principales desafíos del sector es sostener la producción ante el incremento de los costos de las materias primas, la competencia de los productos industrializados y las limitadas oportunidades de comercialización.

“La lata de cemento de 18 litros pasó de G. 300.000 a G. 500.000 y el tanino, de G. 450.000 a G. 600.000. También aumentaron los precios de los herrajes y la mano de obra”, indicó el artesano.

Señaló que la elaboración de cada pieza artesanal requiere tiempo, dedicación y conocimientos, pero que ese esfuerzo no siempre se ve reflejado en el precio que los consumidores están dispuestos a pagar.

Indicó que el movimiento comercial depende en gran medida de las temporadas, las ferias, las festividades y la llegada de turistas. Si bien existen periodos de mayor demanda, también hay semanas de escasa actividad, por lo que consideran necesario impulsar estrategias que permitan mantener ingresos más constantes durante todo el año.

Artesanos reclaman resultados concretos a las autoridades

El presidente del gremio de artesanos, Pablo Maidana, reconoció que existen iniciativas y programas destinados al sector artesanal, pero afirmó que es fundamental que estos esfuerzos se traduzcan en beneficios económicos concretos para los trabajadores.

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En ese sentido, planteó la necesidad de abrir nuevos mercados, incrementar las ventas y generar mayores ingresos para las familias artesanas. Afirmó que el apoyo no debe limitarse a la asistencia o a las actividades de promoción, sino que debe incluir acciones sostenibles que permitan fortalecer la comercialización de los productos.

Maidana remarcó que la artesanía constituye una fuente de trabajo muy importante para numerosas familias y representa parte de la identidad cultural de Atyrá. Por ello, consideró que fortalecer esta actividad también significa impulsar la economía local y preservar los conocimientos transmitidos de generación en generación.

Los fines de semana no siempre se traducen en ventas

Pablo Maidana señaló que los fines de semana representan una oportunidad para atraer compradores, debido a la llegada de visitantes interesados en conocer los atractivos turísticos y la tradición de la ciudad. Sin embargo, aclaró que la presencia de turistas no siempre se traduce en ventas suficientes para los trabajadores del sector.

Ante esta situación, planteó la necesidad de promover más actividades culturales, fortalecer los circuitos turísticos y dar mayor visibilidad a los espacios de comercialización, especialmente al Paseo Peatonal Indio José, para incentivar a los visitantes a conocer y adquirir los productos elaborados por los artesanos locales.

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Preocupa la continuidad del oficio

Las dificultades económicas pueden poner en riesgo la continuidad de la tradición artesanal, ya que algunos trabajadores podrían verse obligados a abandonar el oficio cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades familiares, indicó Pablo Maidana.

Aunque reconoció que existen jóvenes interesados en aprender las técnicas tradicionales, resaltó que es necesario generar condiciones que les permitan encontrar en la artesanía una oportunidad real de desarrollo.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Artesanos de Atyrá instó a las autoridades, las instituciones públicas, el sector privado y la comunidad a trabajar de manera conjunta para fortalecer el rubro.

“Apoyar la artesanía es invertir en nuestra cultura, en nuestras familias y en el futuro de Atyrá”, expresó Maidana.

Insistió en la necesidad de impulsar oportunidades reales para producir, innovar y comercializar los trabajos.

La artesanía en cuero no solo representa una actividad económica, sino también una tradición que forma parte de la historia y la identidad de Atyrá. Su fortalecimiento resulta fundamental para que este legado continúe vigente y siga generando trabajo para las próximas generaciones.

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