Nacionales
20 de diciembre de 2025 - 21:42

Artesanos de Cordillera se destacaron a nivel internacional en este 2025

Néstor Portillo fue el encargado de elaborar los trofeos oficiales de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.
Néstor Portillo fue el encargado de elaborar los trofeos oficiales de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.

Artesanos de Tobatí se destacaron este año en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y en el Rally del Paraguay, mientras que las maestras del poncho para’i de 60 listas, de Piribebuy, brillaron en escenarios culturales de Japón y Ecuador, llevando la identidad paraguaya a lo más alto mediante la cerámica, la talla y el tejido tradicional.

Por Faustina Agüero

El talento artesanal de Tobatí y Piribebuy resaltó en importantes escenarios internacionales, demostrando que el arte y la cultura paraguaya se encontraron de manera única con el deporte y los grandes eventos del mundo.

En los últimos meses, competencias internacionales celebradas en el país tuvieron un sello especial: los premios entregados a los campeones no fueron simples trofeos, sino verdaderas obras de arte creadas por manos paraguayas, cargadas de identidad, historia y tradición.

En la compañía Rosado, de Tobatí, el artesano Néstor Portillo fue el encargado de dar forma a las máscaras talladas en timbo rapo (raíz de timbo), que representaron los rostros de Tika y Tiko, mascotas oficiales de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Cada pieza fue trabajada y moldeada artesanalmente, reflejando la creatividad y dedicación de un oficio transmitido de generación en generación.

Los trofeos de Tiko y Tika fueron elaborados con esmero y dedicación.
Los trofeos de Tiko y Tika fueron elaborados con esmero y dedicación.

Desde la compañía 21 de Julio, Sandra Ortega y su familia aportaron su arte al Rally del Paraguay 2025, elaborando 15 trofeos inspirados en el tradicional kambuchi. Esta vasija de cerámica, utilizada desde tiempos antiguos para conservar agua, simbolizó la hospitalidad, la abundancia y el respeto por lo sagrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sandra Ortega plasmó su arte en los trofeos de cerámica inspirados en el tradicional kambuchi para el Rally del Paraguay 2025.
Sandra Ortega plasmó su arte en los trofeos de cerámica inspirados en el tradicional kambuchi para el Rally del Paraguay 2025.

Convertido en trofeo, el kambuchi se transformó en un puente entre la velocidad del automovilismo y la profundidad de la identidad paraguaya.

Cada pieza fue trabajada a mano, pulida y pintada, convirtiéndose en un objeto único que trascendió su valor como galardón deportivo.

Se hicieron tres trofeos para la categoría principal que tuvieron un tratamiento especial: fueron pintados y, como toque final, el reconocido artista Félix Toranzos los intervino con colores que convirtieron cada pieza en una obra irrepetible.
Se hicieron tres trofeos para la categoría principal que tuvieron un tratamiento especial: fueron pintados y, como toque final, el reconocido artista Félix Toranzos los intervino con colores que convirtieron cada pieza en una obra irrepetible.

Lea más: La artesanía se impone en Tobatí

El poncho para’i llegó a Japón

La maestra artesana Rosa Segovia llevó el Poncho Para’i de 60 listas hasta Japón, donde mostró al mundo la riqueza de la tradición textil paraguaya. Realizó demostraciones en la Expo Osaka 2025, compartiendo su talento y dejando una profunda huella cultural.

La artesana Rosa Segovia compartió su talento y la riqueza de la tradición paraguaya en Japón, mostrando al mundo el arte del Poncho Para’i.
La artesana Rosa Segovia compartió su talento y la riqueza de la tradición paraguaya en Japón, mostrando al mundo el arte del Poncho Para’i.

Declarada Tesoro Nacional Vivo, Segovia representó a Paraguay ante un público que se maravilló con la delicadeza, la precisión y el valor cultural de su trabajo. Desde su taller, llevó al escenario internacional una prenda que trascendió la vestimenta para convertirse en símbolo de identidad, memoria histórica y orgullo nacional.

El poncho paraguayo también estuvo en Ecuador

Con manos que conservaron siglos de tradición, Fidelina Burgos, maestra artesana del Poncho Para’i de 60 listas, representó a Paraguay en el Festival de Artesanías de América (FAAM), realizado en Cuenca, Ecuador.

El evento fue organizado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP) y celebró su vigésima tercera edición, teniendo a Paraguay como país invitado de honor.

La artesana Fidelina se dedica a realizar el poncho 60 listas desde hace más 25 años.
La artesana Fidelina se dedica a realizar el poncho 60 listas desde hace más de 30 años.

Su participación se enmarcó dentro del Plan de Salvaguarda del Poncho Para’i de 60 listas, impulsado por la UNESCO, que busca proteger y difundir una de las expresiones más emblemáticas del patrimonio cultural paraguayo. Cada hilo entrelazado contó la historia de mujeres que aprendieron observando a sus madres y abuelas, y de una tradición que resistió al paso del tiempo.

De esta manera en este 2025, los artesanos de Tobatí y Piribebuy se destacaron no solo por su maestría y creatividad, sino también por llevar la identidad paraguaya a escenarios internacionales, dejando una huella imborrable de arte y tradición.

Lea más: Isla Pucú celebra la Navidad con un pesebre ecológico que ilumina la ciudad