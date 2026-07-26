Artesano de Tobatí elaboró 18 trofeos tallados a mano para el Rally Codasur Cordillera 2026

Cada pieza fue confeccionada íntegramente a mano, convirtiéndose en un símbolo de la identidad cultural y artesanal del departamento. Los trofeos fueron diseñados por César Andrés Mendoza González, quien empleó técnicas ancestrales de talla en madera para dar vida a una obra única.

En su elaboración utilizó cedro, palo santo y guatambú, maderas nobles ampliamente utilizadas en la imaginería religiosa y en la artesanía tradicional paraguaya.

Más que un reconocimiento para los ganadores, cada trofeo refleja la esencia de Cordillera. La combinación de los tonos naturales del cedro, el guatambú y el palo santo da forma al mapa del departamento, evocando de manera sutil los colores de la bandera paraguaya sin alterar la belleza natural de la madera.

La bandera resalta la identidad y el valor

La bandera incorporada en la pieza, al igual que la base del trofeo, fue elaborada con guatambú y palo santo, resaltando la identidad del rally y el valor de las maderas paraguayas. Para preservar su acabado, las obras fueron protegidas únicamente con una fina capa de cera de abeja natural para preservar su autenticidad.

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Reconocimiento al talento

La elaboración de estos 18 trofeos constituye un reconocimiento al talento de los artesanos de Tobatí y una apuesta por destacar la riqueza cultural de Cordillera en uno de los eventos automovilísticos más importantes de Sudamérica.

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La iniciativa permitió que el trabajo de un artesano cordillerano estuviera presente en una competencia que reunió a los mejores exponentes del rally de la región, proyectando la excelencia de la artesanía paraguaya.

Los 18 trofeos fueron financiados por la Gobernación de Cordillera, que apostó por el talento de un artesano local para representar la identidad, la cultura y la tradición del departamento en un evento de trascendencia internacional.

Con esta iniciativa, además de premiar a los competidores, se promovió y dio mayor visibilidad a la artesanía cordillerana, especialmente al trabajo desarrollado en la ciudad de Tobatí.

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