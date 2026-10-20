Escritores del Paraguay piden al BCP incluir al sector en futuros billetes de guaraníes

A través de una nota oficial presentada este lunes 19 de octubre ante la Mesa Central de Entrada del Banco Central del Paraguay (BCP), la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) manifestó su inquietud ante la falta de representación de literatos en la nueva familia de billetes de guaraníes recientemente presentada.

El documento, firmado por la presidenta del gremio, Irina Ráfols, y el secretario general, Marcos Ybáñez, comienza expresando un reconocimiento al BCP por la iniciativa de incorporar figuras, símbolos y patrimonio histórico del país en la moneda nacional, destacando la complejidad que implica una selección limitada de personalidades.

Sin embargo, desde el gremio literario hicieron hincapié en que ninguno de los nuevos billetes contempla la figura de un escritor o escritora paraguaya. Según expresaron, este señalamiento se realiza con un propósito constructivo y sin restar mérito a los personajes históricos elegidos.

“La literatura ha desempeñado un papel esencial en la construcción y preservación de la identidad paraguaya. A través de la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo, nuestros escritores han dado testimonio de la historia nacional y contribuido a preservar la memoria colectiva”, señala el texto remitido al Directorio de la entidad monetaria.

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Si bien la SEP reconoce que la nueva serie de billetes responde a un proceso de planificación ya finalizado y adoptado, instó a que en futuras emisiones, renovaciones o proyectos que busquen representar el patrimonio cultural de la nación, se otorgue un espacio a los grandes referentes de las letras paraguayas.