Nuevos billetes del Paraguay: ¿Quiénes quedaron fuera de la historia que llevamos en el bolsillo?

Los billetes no solo sirven para comprar; también transmiten símbolos, valores y una idea de lo que somos como país. Con las nuevas versiones del guaraní, vuelve la duda: ¿Quiénes representan realmente al Paraguay en el dinero que usamos todos los días?

Para Pedro Caballero, licenciado y magíster en Historia, los personajes elegidos vienen de la política, la cultura, la educación y la religión, lo que permite repasar varias etapas del país, aunque reconoce que hay debate sobre qué tan representativos son. “De alguna manera representan todos esos aspectos”, sostuvo Caballero.

Lea más: Video: la historia y trayectoria del guaraní como moneda

Asimismo, explicó que los billetes siguen un orden cronológico que va desde la época colonial hasta las figuras emblemáticas de las guerras nacionales.

Aciertos y ausencias en el nuevo diseño

El gestor cultural y escritor Fabián Chamorro también valoró los nuevos diseños, sobre todo por cómo se conectan los personajes. Para él, juntar a ciertas figuras por su contexto o trayectoria fue una buena decisión visual e histórica.

“Me parece bien la forma en que presentaron con las imágenes dobles”, expresó Chamorro. Destacó como ejemplo las duplas del jesuita y el franciscano de la época colonial, los héroes bélicos y las maestras Adela y Celsa Speratti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aun así, Chamorro enfatizó en las ausencias de referentes de la medicina y a otros civiles y militares. Sin embargo, aclaró que la limitación es real: Paraguay solo tiene seis denominaciones de billetes y es imposible que entren todos.

Lea más: Nuevos billetes del guaraní: ¿Cuándo estarán disponibles al público y qué pasará con los actuales?

¿Qué personajes todavía faltan en los billetes?

Para el docente en Historia, Pedro Caballero, considera que en una futura emisión podría sumarse Augusto Roa Bastos, referente cumbre de nuestra literatura. Su inclusión darle más espacio a la cultura, aunque el historiador aclaró que por ahora es solo una idea.

“Va a hacer falta otros personajes”, afirmó Caballero, remarca la necesidad de sumar más figuras femeninas a la historia oficial.

Sin embargo, agregó que representar distintos periodos históricos no significa abarcar todas las experiencias y protagonistas del Paraguay. Caballero recordó que los historiadores que participaron en el proceso habían presentado otros personajes que también podían integrar la colección y deja abierto el debate sobre qué figuras reciben mayor visibilidad.

El dinero como espejo de la identidad paraguaya

Por su parte, Chamorro insistió en que el cupo limitado de billetes obliga a priorizar y dejar gente afuera. Por eso, que alguien no aparezca no significa que no sea importante para el país.

También defendió el valor de combinar personajes históricos con nuestra flora y fauna. A su criterio, esto muestra una identidad nacional más completa, sumando la naturaleza y la cultura más allá de los políticos o militares.

“Los billetes lo que tratan de reflejar es tanto la cuestión de la cultura, la identidad del Paraguay”, concluyó Chamorro.