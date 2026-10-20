San Juan Bautista: denuncian vertido de aguas cloacales en desagüe pluvial

Los vecinos del barrio San Miguel de San Juan Bautista, Misiones, señalaron que un registro del sistema de alcantarillado sanitario ubicado en la zona presenta fugas y estaría vertiendo aguas cloacales al canal de desagüe pluvial.

El hecho genera un hedor nauseabundo y preocupación entre las familias, principalmente ante la posibilidad de que las aguas servidas se mezclen con el agua de lluvia y lleguen hasta las viviendas en caso de desborde.

Silvina González, una de las vecinas afectadas, manifestó que el problema se registra desde hace aproximadamente ocho días y que ya realizó reclamos ante la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), pero hasta el momento no obtuvo una solución.

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“Ya había reclamado en la Essap y Carlos Meza me dijo que llamara a otra persona, quien sería supuestamente el encargado de esta área. Sin embargo, llamé a la persona con quien él me indicó y me dijo otra vez que hablara con el señor Carlos Meza. Se pasan la pelota. Nosotros necesitamos una intervención de urgencia”, señaló Silvina González.

La lugareña expresó además su preocupación ante la posibilidad de que las lluvias anunciadas para esta semana provoquen el desborde del canal, situación que ya ocurrió durante las últimas precipitaciones registradas, y que las aguas servidas terminen afectando directamente a las viviendas.

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“Desde hace ocho días que estamos con esta situación. Apareció de repente; pareciera que en alguna zona se llenó o se trancó y explota todo hacia acá, el agua cloacal, y nos afecta bastante. Pedimos una intervención urgente”, manifestó.

Concejal acompaña reclamo y advierte con posible denuncia ante la Fiscalía

El concejal municipal de San Juan Bautista, Javier Paredes (PLRA), acompañó el reclamo de los vecinos y solicitó a la Essap una intervención urgente.

Asimismo, anunció que, de no obtenerse una respuesta, se podría presentar una denuncia ante la Fiscalía del Medio Ambiente por un supuesto caso de contaminación ambiental.

“Estamos acompañando las denuncias hechas por los vecinos tanto del barrio San Miguel como San José, donde estamos constatando con mucha preocupación que el desagüe cloacal está vertiendo los residuos en el desagüe pluvial a cielo abierto”, manifestó.

Paredes explicó que la problemática también se presenta en el barrio Virgen de Lourdes, donde un caño estaría vertiendo de manera constante aguas residuales en el canal de desagüe pluvial.

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“Acá, en el barrio Virgen de Lourdes, estamos constatando que hay un sistema de desagüe en el canal de desagüe pluvial. Esto prácticamente está yendo hasta el arroyo Paso Naranja y está ocasionando también un grave perjuicio al medio ambiente, así como a los vecinos”, señaló.

Según el concejal, en las zonas afectadas existen diferentes puntos de descarga. En el barrio San Miguel, el desagüe tendría como desembocadura final el arroyo Yhu, mientras que en el barrio Virgen de Lourdes el agua llega hasta el arroyo Paso Naranja.

“Estamos pidiendo una pronta solución, pero si no se tiene dicha respuesta, esto vamos a estar remitiendo a la Fiscalía del Medio Ambiente, con una denuncia formal para que pueda intervenir”, agregó.

Desde la Essap se comprometieron a enviar equipo de técnicos el jueves

Por su parte, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, señaló que las dificultades ya fueron comunicadas a la Gerencia de Alcantarillado de la institución, desde donde se comprometieron a enviar un equipo para realizar trabajos de mantenimiento este jueves.

“Estuvimos hablando con el gerente de Alcantarillado y se nos comprometió que el jueves iba a venir el equipo para hacer el mantenimiento y solucionar el inconveniente, porque nosotros, con la cuadrilla de acá de San Juan Bautista, no pudimos solucionar”, indicó.

En cuanto al barrio Virgen de Lourdes, Meza manifestó que el inconveniente ya fue atendido y que también se prevé una intervención con el equipo que llegará desde la sede central.

“Ahí solucionamos hoy ese inconveniente. Justamente estuve hablando con el intendente Ariel Girett, ya que iban a hacer un sistema de canalización para poder también ayudar a la gente del barrio. Hoy fuimos a solucionar el problema del barrio Virgen de Lourdes”, agregó.