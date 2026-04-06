San Juan Bautista: continúan reclamos por contaminación y malos olores de planta cloacal

Continúan los reclamos de los vecinos del barrio Paso Naranja de San Juan Bautista, Misiones, donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento de residuos cloacales. Los mismos están denunciando una supuesta contaminación ambiental, como también el mal olor que se emana de las piletas del lugar.

En ese sentido, los mismos señalaron que ya se hicieron en varias oportunidades las denuncias pertinentes, pero hasta la fecha no se cuenta con una solución definitiva y en esta ocasión mencionaron que esta inquietud ya está abarcando a otros barrios.

El barrio que está siendo afectado es Ykua Dominga, que se encuentra a 500 metros de la planta de tratamiento de residuos, donde también está llegando en momentos el mal olor que se emite de las piletas.

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“Durante esta Semana Santa recibí varias llamadas de vecinos de otros sectores, ya a 500 metros de este lugar, señalando que el olor que emana las piletas de la planta de tratamiento cloacal ya les está afectando”, indicó Denis Morínigo, vecino afectado.

En ese sentido, Morínigo señaló que solicitó una reunión con el intendente municipal José Luis Benítez (ANR-HC), para explicarle que ya es insostenible la situación que están viviendo los vecinos aledaños a la planta de tratamiento de residuos cloacales de la ciudad.

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Tras la reunión con el intendente, este se apersonó al lugar para cerciorarse de la denuncia realizada por los vecinos. En ese sentido, se comprometió a solicitar la presencia del ministro del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), del presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) y del responsable del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), a fin de buscar una solución definitiva a esta problemática.

“Tras esta reunión que mantuvimos con los vecinos, lo que queremos es que el propio ministro del Mades, Rolando de Barros Barreto, y su equipo técnico, así como también el presidente de la Essap, Luis Bernal, y la presidenta de la Erssan, Cristina Solano Muñoz, instituciones competentes, realicen una intervención en el lugar y nos den una explicación técnica y una solución a esta situación”, señaló Benítez.

El mismo señaló que el día martes estaría ya visitando a las autoridades mencionadas para que, lo más pronto posible, puedan constituirse al lugar y sentir la situación en la que viven los vecinos de este barrio.

Agregó, además, que solamente hay una persona como encargada de la planta de tratamiento cloacal; no existe una cuadrilla de trabajadores, ya sea para trabajar en el lugar o intervenir cuando existen problemas en la red de alcantarillado sanitario.