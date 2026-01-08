San Juan Bautista: vecinos denuncian inacción de la Essap en desborde de alcantarillado sanitario

Vecinos del barrio San José de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, denunciaron la inacción de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) por el colapso del alcantarillado sanitario desde hace más de un mes.

Mirtha Esquivel mencionó que tiene dos criaturas menores de edad, y les afecta muchísimo porque el desborde del alcantarillado es a escasos metros de su vivienda; además, en reiteradas ocasiones ya se acercaron a hacer la queja, pero sin respuesta.

Lea más: Fiscal imputa al supuesto autor de los disparos en la playa Camping Paraíso de Villa Florida

De igual manera, otra de las vecinas, identificada como Silvina González, comentó que hace más de un mes están con esta situación. “Ya me acerqué personalmente a la Essap a pedir que nos den soluciones, pero sin respuesta hasta ahora. El olor es muy fuerte, ya ni podemos sentarnos afuera de nuestra casa, ya es inaguantable, y además, mes a mes, estamos pagando por el servicio”, dijo González.

Por su parte, el jefe regional de la Essap, Carlos Meza, comentó que ya acudieron a verificar la situación del desborde del alcantarillado sanitario en esta zona de la ciudad, y elevaron el pedido de asistencia al área central para que puedan enviar el equipo necesario para los trabajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ya nos fuimos a verificar la situación, pero no podemos solucionarla porque no contamos con la maquinaria necesaria. Hablamos con el gerente de alcantarillado y nuevamente realizamos la queja y nos indicaron que este sábado van a solucionar el problema”, explicó Meza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También recordó que en la institución regional de Misiones no cuentan con el equipo necesario para asistir de manera inmediata ante estas situaciones, sino que tienen que presentar primero el reclamo a nivel central y esperan que vengan a realizar los trabajos.

“Actualmente no contamos con cuadrilleros de alcantarillado en la ciudad; los funcionarios vienen cada dos o tres meses para realizar mantenimiento, pero cuando ocurren estas situaciones no podemos hacer nada. Debemos gestionar con el gerente en Asunción para que vengan a solucionar, ya que no tenemos ni la maquinaria ni el personal necesario”, acotó.

Indicó, además, que cada año presentan el pedido para que se tenga una cuadrilla de personal permanente para el mantenimiento del alcantarillado sanitario en la ciudad, como también la maquinaria necesaria para que de esa manera puedan acudir inmediatamente cuando sea necesario.