Artesano de Tobatí advierte que la falta de apoyo pone en riesgo la tradición

La artesanía de Tobatí enfrenta importantes desafíos para mantenerse viva y transmitirse a las nuevas generaciones. Jorge Esquivel, profesor y artesano con 35 años de trayectoria, advierte que la falta de apoyo de las autoridades y el encarecimiento de los materiales dificultan el trabajo de quienes se dedican a este rubro tradicional.

“Yo fui reconocido como ciudadano destacado de mi ciudad en el rubro de artesanía. Pero no puedo dedicarme solo a eso porque no da para subsistir. Me dedico a la docencia y así trato de salir adelante”, mencionó.

Esquivel proviene de una familia de artesanos y comenzó a dedicarse al oficio desde muy pequeño. Actualmente, pertenece a la tercera generación de su familia que procura mantener esta tradición, pero reconoce que no tiene muchas esperanzas de que sus descendientes continúen con la actividad, debido a las dificultades que atraviesa el sector.

Alto costo de la materia prima

Uno de los principales problemas es el aumento del precio de la madera, materia prima fundamental para la elaboración de numerosas piezas artesanales. “Antes comprábamos madera para un trabajo grande por G. 700.000; ahora cuesta G. 1.500.000 o, a veces, incluso más”, resaltó.

Pese a estas dificultades, el artesano señaló que, en su caso particular, cuenta con pedidos. Sin embargo, considera que la situación de otros trabajadores es más complicada, especialmente para quienes no disponen de capital suficiente para adquirir materiales y sostener la producción.

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Reclaman créditos blandos para los artesanos

Esquivel mencionó que uno de los principales pedidos a las autoridades es la habilitación de créditos blandos que permitan a los artesanos invertir en materia prima y mejorar sus condiciones de trabajo.

Explicó que muchos trabajadores carecen de capital propio y se ven obligados a vender sus productos a precios muy bajos, prácticamente regalándolos, para responder a sus necesidades económicas inmediatas.

A su criterio, la artesanía es una actividad que puede generar importantes ingresos y dinamizar la economía local si se aprovecha adecuadamente. Además de su valor económico, constituye parte del acervo cultural de Tobatí, por lo que considera fundamental impulsar políticas que permitan fortalecer el sector.

Jóvenes pierden interés en el oficio

El artesano también manifestó su preocupación por la falta de interés de muchos jóvenes en aprender el oficio. Indicó que la escasa valoración de la actividad y la falta de oportunidades económicas desmotivan a las nuevas generaciones.

En ese sentido, planteó la creación de talleres gratuitos dirigidos a jóvenes, acompañados de recursos para remunerar a los artesanos que se encarguen de enseñar las técnicas y transmitir sus conocimientos.

Advirtió que varias familias tradicionales de la artesanía tobateña ya optaron por dedicarse a otros rubros, situación que pone en riesgo la transmisión de saberes acumulados durante décadas.

“En mi caso, soy de la tercera generación de artesanos de mi familia y ya no creo que continúe, justamente por la falta de apoyo”, lamentó.

Finalmente, Esquivel instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas para evitar que esta tradición desaparezca y pidió brindar mejores condiciones a quienes mantienen vivo el oficio.

“Aún estamos a tiempo para que este hermoso oficio no se pierda. Apoyen a los artesanos”, puntualizó Jorge Esquivel.

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