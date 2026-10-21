Nacionales
21 de octubre de 2026 - 19:15

Carapeguá: piden solución al problema de aguas servidas que inundan calles

Vecinos del barrio San Francisco exigen el desagüe de registros cloacales para evitar el derrame de aguas servidas en las calles.
Pobladores del barrio San Francisco exigen el desagote de registros cloacales para evitar el derrame de aguas servidas en las calles.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Habitantes del barrio San Francisco denunciaron que un registro cloacal roto inunda las calles con aguas servidas. Exigen solución.

Por Emilce Ramírez
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Las pestilentes aguas servidas que brotan de un registro de la red cloacal municipal afectan a varias cuadras del barrio San Francisco de Carapeguá.

Los vecinos reclaman una solución urgente ante el desborde que deja las calles céntricas inundadas y genera un ambiente insalubre, manifestó Delia González.

Los registros de la red cloacal rebosan y derraman aguas servidas sobre las calles del barrio San Francisco de Carapeguá.
Los registros de la red cloacal rebosan y derraman aguas servidas sobre las calles del barrio San Francisco de Carapeguá.

Los frentistas señalaron que las calles Colón y General Bernardino Caballero son las más afectadas por la acumulación de aguas servidas. El registro que presenta la pérdida se encuentra en la intersección de las calles Mayor Sinforiano Rodríguez y Colón.

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Apuntan a obras del alcantarillado

El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, manifestó que, según los reportes recibidos, operarios de la constructora encargada del alcantarillado sanitario, Consorcio Carapeguá, habrían roto registros de la red en varios sectores durante los trabajos.

Las pestilentes aguas servidas que brotan de un registro cloacal generan quejas de vecinos del barrio San Francisco de Carapeguá.
Las pestilentes aguas servidas que brotan de un registro cloacal generan quejas de vecinos del barrio San Francisco de Carapeguá.

Chamorro señaló que se reclamó al fiscalizador de las obras, el ingeniero Juan Galeano, pero que este se habría desentendido del caso.

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Ante la situación, el funcionario anunció que una cuadrilla municipal verificaría esta tarde el problema para buscar una solución al reclamo de los vecinos.