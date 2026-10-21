Carapeguá: piden solución al problema de aguas servidas que inundan calles

Las pestilentes aguas servidas que brotan de un registro de la red cloacal municipal afectan a varias cuadras del barrio San Francisco de Carapeguá.

Los vecinos reclaman una solución urgente ante el desborde que deja las calles céntricas inundadas y genera un ambiente insalubre, manifestó Delia González.

Los frentistas señalaron que las calles Colón y General Bernardino Caballero son las más afectadas por la acumulación de aguas servidas. El registro que presenta la pérdida se encuentra en la intersección de las calles Mayor Sinforiano Rodríguez y Colón.

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Apuntan a obras del alcantarillado

El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, manifestó que, según los reportes recibidos, operarios de la constructora encargada del alcantarillado sanitario, Consorcio Carapeguá, habrían roto registros de la red en varios sectores durante los trabajos.

Chamorro señaló que se reclamó al fiscalizador de las obras, el ingeniero Juan Galeano, pero que este se habría desentendido del caso.

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Ante la situación, el funcionario anunció que una cuadrilla municipal verificaría esta tarde el problema para buscar una solución al reclamo de los vecinos.